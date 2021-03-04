HPG تكشف سجلات 4 مقاتلين استشهدوا في خاكوركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانًا كتابيًّا كشفت فيه هوية 4 مقاتلين استشهدوا في وقت سابق جراء قصف جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وجاء في البيان أن طائرات جيش الاحتلال التركي نفذت بتاريخ 15 تشرين الأول من عام 2020 غارات جوية استهدفت تلة الشهيدة بريتان وتلة الشهيد أحمد في مناطق خاكورك.

وذكر البيان أن القصف أسفر عن استشهاد 4 مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي، وهم كل من آزاد وبدران، ودمهات ومرفان.

وسجلات الشهداء بحسب البيان هي:

الاسم الحركي: مرفان رشو

الاسم والكنية: أنور جفتجي.

مكان الولادة: جولميرك.

اسم الأم والأب: نسرين – سفدين.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 تشرين الأول 2020 / خاكورك.

الاسم الحركي: دمهات باكور

الاسم والكنية: خالد عبدالسلام حاجي علي.

مكان الولادة: الحسكة.

اسم الأم والأب: خديجة – عبد السلام.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 تشرين الأول 2020 / خاكورك.

الاسم الحركي: بدران هاويل

الاسم والكنية: وداد أردوغان.

مكان الولادة: سيرت.

اسم الأم والأب: منور – سراج الدين.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 تشرين الأول 2020 / خاكورك.

الاسم الحركي: آزاد سمدار

الاسم والكنية: مرتضى كوركماز.

مكان الولادة: جولميرك.

اسم الأم والأب: عائشة - رشيد.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 تشرين الأول 2020 / خاكورك.

(ك)