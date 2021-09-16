HPG تكشف سجل4 مقاتلين استشهدوا في حملة صقور زاغروس الثورية

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً، كشف فيه سجل 4 مقاتلين، استشهدوا خلال حملة صقور زاغروس الثورية.

وجاء في البيان: "في إطار حملة صقور زاغروس الثورية، تلقّى جيش الاحتلال التركي ضربات موجعة، وتم دحر آمال ومخططات العدو. سطر رفاقنا، باور وآكري وآتاكان وولات، ملاحم البطولة في زاب، وأدوا دورهم الريادي، وشاركوا في المقاومة بالجبهات المتقدمة، وحاربوا بروح فدائية، واستشهدوا في أوقات مختلفة".

البيان توجه بالعزاء لذوي الشهداء ولجميع أبناء الشعب الكردي.

سجلات الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: باور بوطان

الاسم والكنية: حسان أوزمان

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم والأب: خديجة – شمس الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 أيار 2021/ زاب

الاسم الحركي: آكر تولهلدان

الاسم والكنية: نوزاد محمد رشيد

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم والأب: كلناز – محمد رشاد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 أيار 2021/ زاب

الاسم الحركي: آتاكان كونيا

الاسم والكنية: حاجي آيدن

مكان الولادة: شرنخ

اسم الأم والأب: جميلة – حسام الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 25 أيار 2021/ زاب

الاسم الحركي: ولات زركار

الاسم والكنية: وداد يوكوش

مكان الولادة: إيله

اسم الأم والأب: صبيحة – محمد زكي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 3 أيلول 2021/ زاب