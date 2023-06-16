HPG تكشف سجل شهيدات إعلام وحدات المرأة الحرة – ستار

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه عن سجل القياديات في إعلام قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة – ستار، وجاء في نص البيان:

" ارتقت مقاتلاتنا الفدائيات لتقليد الإعلام الحر، وكادراتنا الرياديات في المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) والمركز الإعلامي لوحدات المرأة الحرة – ستار (YJA Star)، كوجرين، آفرين، آخين، وروزا، إلى مرتبة الشهادة وذلك أثناء قيامهن بمهامهن في مناطق الدفاع المشروع نتيجة الهجمات الوحشية والبربرية التي شنها العدوان التركي في يومي 12 و19 أيلول 2022.

أصبحت رفيقاتنا كوجرين، آفرين، آخين، وروزا، بدءاً من الشهيد مظلوم دوغان حتى غوربتلي أرسوز، من خليل داغ حتى آرجين آمد، هندستان بنابر، علي كاني روج، آمارا روناهي، جيان آمارغي، وشارستان آسمين، ممثلين لتقليد الإعلام الحرة على خط الحرية لهذه المرحلة، على رغم من قلة الإمكانيات وفي ظل الظروف الصعبة والحرب، قامت هؤلاء الشهيدات بمهامهن ومسؤوليتهن بمقاومة عظيمة وجهد كبير، لأجل الكشف للرأي العام العالمي عن المقاومة التي تستمر في جبال كردستان على خط الفدائية وعن هوية رفاقنا الأعزاء الذين وصلوا إلى مرتبة الشهادة في مسيرة هذه المقاومة، رفيقاتنا المناضلات، المقاتلات الفدائيات للحركة الآبوجية، أصبحن صوت مقاتلي حركة التحرر الكردستانية، كما أبدين مقاومة عظيمة في سبيلها، وقاتلن بشجاعة كبيرة ضد العدو المحتل والتحقن بقافلة رفيقاتهن ورفاقهم الشهداء الذين من قبلهن.

أصبحت ريادياتنا الشهيدات كوجرين، آفرين، آخين، وروزا، صدى لتقليدنا في الإعلام الحر في الجبال الحرة، في البداية نقدم تعازينا الحارة لعائلات الشهيدات الأربعة، ولجميع أبناء شعبنا الكردستاني الوطني.

بحسب البيان، هوية الشهيدات الأربعة هي كالتالي:

الاسم الحركي: كوجرين روجين

الاسم والنسبة: ليلى تورغوت

مكان الولادة: قرس

اسم الأم – الأب: شيرين – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 12 أيلول 2022

الاسم الحركي: آفرين معصوم

الاسم والنسبة: بيريفان مصطفى

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم – الأب: فتحية – رجب

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 19 أيلول 2022

الاسم الحركي: آخين عامودا

الاسم والنسبة: دل سوز حبيب

مكان الولادة: عامودا

اسم الأم – الأب: نوروز – كاميران

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 12 أيلول 2022

الاسم الحركي: روزا ريناس آمد

الاسم والنسبة: صونكَول تارينجي

اسم الأم – الأب: رحيمة – شيخموس

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 12 أيلول 2022

(ف)