HPG تكشف سجل مقاتلتين استشهدتا في بوطان

أصدر المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي بياناً، كشف فيه سجل مقاتلتين من وحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA Star)، استشهدتا في هركول في منطقة بوطان، جاء في نصه:

"بدأ جيش الاحتلال التركي عملية عسكرية في 18 حزيران في الساعة 20:30 في ساحة هركول في منطقة بوطان، حيث قصفت الطائرات الحربية للاحتلال التركي في 18 و19 حزيران تلك المنطقة بشكل عنيف، وبعدها قصف المنطقة في 20 و21 حزيران بالمروحيات الهجومية، في هذه العملية التي استمرت حتى 21 حزيران، حدثت اشتباكات عنيفة بين قواتنا الكريلا وجنود الاحتلال التركي، حيث استشهدت رفيقتانا جيان وآرين، اللتين حاربتا بروح فدائية وبمقاومة تاريخية مشرفة.

بداية نعزي عوائل شهدائنا الكرام وعموم شعب بوطان والشعب الكردستاني، ونجدد عهدنا للشهداء بالسير على دربهم حتى تحقيق أهدافهم وآمالهم في الحرية والنصر".

سجل الشهيدتين كالتالي:

الاسم الحركي: جيان آمارغي

الاسم والكنية: أسماء آفشار

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: هدية ـ باقي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 حزيران 2022/ هركول ـ بوطان

الاسم الحركي: ‏آرين هزخ

الاسم والكنية: ‏شكران آلب

مكان الولادة: ‏ميردين

اسم الأم والأب: ‏سليم ـ محمد سعيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 حزيران 2022/ هركول ـ بوطان

(ل م)