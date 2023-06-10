HPG تكشف سجل مقاتل ومقاتلة وهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل مقاتل ومقاتلة، وحصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"أطلق الجيش التركي في 2 حزيران الجاري، عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة ليجه بآمد، ونتيجة الهجوم والعملية العسكرية للجيش التركي، اندلعت معركة ضارية بين مجموعة من رفاقنا والعدو، وقاوم رفاق دربنا بروح فدائية في المعارك التي اندلعت ما بين 2 و3 حزيران، واستشهد في هذه المعارك 3 من رفاق دربنا، وكُشف عن سجل رفيقي دربنا كل من زين آمد ومعصوم هركول، وعندما تتضح تفاصيل هوية رفيقنا الشهيد الآخر، سنكشف عن سجله.

وإننا بدورنا، نتقدم بالعزاء لعوائل رفاق دربنا الشهداء، ولجميع أبناء شعب كردستان. وحارب رفاق دربنا ضد جيش الاحتلال التركي حتى أنفاسهم الأخيرة ببطولة وبروح فدائية، وإننا سنناضل بقوة أكثر في شخص كل من رفيقة دربنا زين ورفيق دربنا معصوم، وسوف نحقق النصر أكثر فأكثر، وحتماً سنحقق هدفنا المنشود في القائد الحر وكردستان الحرة.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: زين آمد

الاسم والكنية: ديلان كوك آلب

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: ناجية - كنجو

تاريخ ومكان الاستشهاد: 3 حزيران 2023 آمد

الاسم الحركي: معصوم هراكول

الاسم والكنية: فدات أيهان

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: رمزية - أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 3 حزيران 2023 آمد.

هجمات الاحتلال التركي

ـ في 8 حزيران، في تمام الساعة 12:25، تحرك جيش الاحتلال، وتم إيقافه بتدخّل سريع لقواتنا.

ـ في 8 حزيران، في تمام الساعة 12:00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي عندما بدأ بالتحرك في تلة الشهيد منذر، وأسفر هذا التدخّل عن مقتل جنديين تركيين ووقف حركة الاحتلال.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة

ـ في 7 حزيران، تعرضت خنادق المقاومة في ساحة المقاومة في تلة إف إم في منطقة الشهيد دليل في غرب زاب للقصف 8 مرات، وفي 9 حزيران، 5 مرات، أي 13 مرة بشكل إجمالي.

هجمات جيش الاحتلال التركي

ـ في 8 حزيران، قصفت الطائرات الحربية التركية تلة بيستوسيسيان، قرية سنه و زينيورتي في قنديل، 3 مرات.

ـ في 8 حزيران، قصفت مناطق تلة جارجل وقرية شيلازه في متينا، مرتين.

ـ في 8 و9 حزيران، قصفت مناطق كاني ساركي، قرية سيدار، قرية درعشي، قرية بلندباز، قرية باخير، وادي هرجي في غاري 9 مرات.

ـ في 7 و9 حزيران قصفت مناطق الشهيد دليل في غرب زاب28 مرة. وتلة جودي، تلة بهار، وساحة المقاومة في تلة آمدية 14 مرة.

ـ في 8 حزيران، قصفت المروحيات ساحة المقاومة في تلة هكاري في متينا 4 مرات.

ـ في 7 و8 و9 حزيران، قصف جيش الاحتلال ساحة المقاومة في سيدا في زاب، وساحات المقاومة في تلة آميدية، وتلة إف إم وتلة جودي في منطقة الشهيد دليل في غرب زاب، وساحة المقاومة في تلة الشهيد بلنك، بالمدافع والدبابات 226 مرة.

ـ في 8 و9 حزيران، هاجم جيش الاحتلال التركي خنادقنا في ساحة المقاومة في سيدا في زاب.

ـ وفي 7 و8 و9 حزيران هاجم جيش الاحتلال التركي خنادقنا في ساحة المقاومة التابعة لتلة إف إم في منطقة شهيد دليل في غرب زاب، وحاول تدمير هذه الخنادق بالجرافات.

(ل م)