HPG تكشف سجل مقاتل استشهد في بستا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، كشفت سجل مقاتل استشهد في بستا، جاء فيه:

"لقد استشهد رفيق دربنا رزكار إيدغي في 12 تموز 2023، بمنطقة بستا التابعة لبوطان في هجوم للعدو، وقد ناضل بطل جبال زاغروس والمناضل البارز لحزبنا، بإرادة وإصرار ووعي يليق بخط الشهداء، وأصبح مقاتلاً مثالياً للكريلا الآبوجية في بوطان بممارسته العملية الناجحة وروحه الرفاقية النابعة من القلب، وكان رفيق دربنا، الذي مارس الكريلاتية في منطقة كيلا ماميه وبستا التابعة لـ بوطان، قد شارك في العديد من العمليات التي تم فيها توجيه ضربات موجعة للعدو وقام بدوره ضد العدو المحتل، وكان رفيق دربنا رزكار الذي كان يسعى إلى أن يكون السائر على خط الرفيق الشهيد عادل بيليكي، أحد القادة البارزين في بوطان، وأن يتبنى إرثه في المقاومة، قد نجح في أن يصبح رفيق درب لكل من عادل وكلهات ونودا وكولبهار من خلال مشاركته وموقفه.

وإننا بدورنا، نعرب عن تعازينا الحارة لشعب كردستان الوطني، لا سيما عائلة رفيق دربنا رزكار، ونجدد عهدنا في شخص رفيق دربنا رزكار بإحياء ذكرى جميع شهداء الثورة في نضالنا".

سجل الشهيد هو كالتالي:

الاسم الحركي: رزكار إيدغي

الاسم والكنية: سنان آرار

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم – الأب: مريم – رمضان

تاريخ ومكان والاستشهاد: 12 تموز 2023/ بستا".

(ل م)