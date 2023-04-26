HPG تكشف سجل خمسة مقاتلين استشهدوا عام 2019

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كتابيّاً؛ كشف فيه سجلّ المقاتلين الخمسة؛ "دلكَش، رشيد، هارون، مظلوم وخبات" الذين استشهدوا في منطقة متينا بباشور (جنوب كردستان) عام 2019.

وجاء في نصّ البيان:

"أسفرت الهجمات التي شنّها العدو على منطقة متينا في الـ 26 من نيسان عام 2019، عن استشهاد المقاتلين الطليعيين لشعبنا، رفاقنا دلكَش، رشيد، هارون، مظلوم وخبات، أخذ رفاقنا الأبطال هؤلاء على عاتقهم وفي أصعب الظروف، مهاماً ومسؤولياتٍ مهمّة في سبيل تتويج النضال في سبيل حريّة شعبنا بالنصر، وحقّقوا بنضالهم هذا انتصاراتٍ مهمّة. وأصبحوا بموقفهم الصادق في النضال وانخراطهم الواثق فيه، قدوةً لرفاقهم الآخرين. سيتولّى رفاقنا؛ دلكَش، رشيد، هارون، مظلوم وخبات ريادتنا في شهادتهم أيضاً وسيشكّلون بالنسبة لنا حافزاً للنصر.

نستذكر رفاقنا الأبطال؛ دلكَش، رشيد، هارون، مظلوم وخبات في الذكرى السنويّة لاستشهادهم، بإجلالٍ وامتنان ونقدّم تعازينا لذويهم ولشعبنا الوطني بأسره".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: دلكَش دلوفان

الاسم والكنية: جنكيز كنا

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم/ الأب: أصلي/ فهيم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 نيسان 2019/ متينا

الاسم الحركي: رشيد سردار ميردين

الاسم والكنية: رسول كورت

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم/ الأب: منيرة/ سيد خان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 نيسان 2019/ متينا

الاسم الحركي: هارون سرحد

الاسم والكنية: جهاد بل

مكان الولادة: أرضروم

اسم الأم/ الأب: بياز/ مدني

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 نيسان 2019/ متينا

الاسم الحركي: مظلوم دوغان

الاسم والكنية: برهان إمره

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم/ الأب: قومرية/ بلال

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 نيسان 2019/ متينا

الاسم الحركي: خبات باتمان

الاسم والكنية: جميل سويلمز

مكان الولادة: إيله

اسم الأم/ الأب: آيتَن/ كنعان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 نيسان 2019/ متينا

(ر)