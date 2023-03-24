HPG تكشف سجل اثنين من قيادييها استشهدا في قنديل

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل اثنين من قيادييها استشهدا في قنديل عام 2018.

جاء في نصه:

"استشهد القياديان العظيمان، رفيقانا زنار وشاهين، في 22 آذار 2018، نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي على منطقة قنديل، وأصبح للقياديين العظيمين اللذين أمضيا سنوات طويلة ضمن نضال حرية كردستان في الكثير من الساحات، واللذين سارا بروح نضالية في أصعب الفترات، بصمة كبيرة في الكثير من الانتصارات في حياتهما الثورية. إنهما مناضلان آبوجيان مثاليان، بذلا الجهد في كل لحظة من أجل حرية شعبنا، وأصبحا من خلال القيم التي خلقاها من الكوادر البارزين لحزبنا، حزب العمال الكردستاني، وناضلا انطلاقاً من شمال كردستان حتى مناطق الدفاع المشروع، ومن هناك أيضاً، نحو الأجزاء الأربعة من وطننا كردستان، ونشرا الفلسفة الآبوجية في كل مجال من مجالات الحياة لشعبنا، وعاشا كأبطال العصر، واستشهدا في منطقة قنديل نتيجة هجوم العدو، وأصبحا من شهداء نوروز.

لقد وهبت العائلتان العزيزتان لرفيقينا زنار وشاهين، الكثير من الأبناء الأعزاء في سبيل نضال حرية شعبنا، وبهذه الطريقة أوفتا بواجباتهما الوطنية العليا وتمسكتا بنضال هذين الرفيقين، العزاء لهاتين العائلتين العزيزتين ولجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان.

سجل رفيقينا الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: زنار سيبان

الاسم والكنية: برهان الدين ياغمور

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم والأب: الفصياح - عثمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 22 آذار 2018 قنديل

الاسم الحركي: شاهين كفر

الاسم والكنية: كمال تورغوت

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم والأب: زليخة – عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 آذار 2018 قنديل".

(ل م)