HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها وتؤكد مقتل سائق جرافة عسكرية للاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأربعاء، بياناً قال فيه:

"في إطار المرحلة الثورية لملحمة مقاومة خابور في منطقة حفتانين:

استهدفت قواتنا الكريلا، بتاريخ 8 تشرين الثاني، الساعة 10:20، جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي التي كانت تحاول تمهيد الطريق للاحتلال في وادي بيس آغا الواقع في سفوح تل هيزل، وأسفرت عملية قواتنا عن تدمير الجرافة بالكامل وقتل سائقها.

تصدوا لهجمات الاحتلال حتى أنفاسهم الأخيرة

أعلنا سابقاً في بيان أصدرناه في 2 تشرين الثاني 2021 أن أحد رفاقنا أصيب بتاريخ 30 تشرين الأول المنصرم في منطقة حفتانين خلال مشاركته في عملية عسكرية، أدت إلى مقتل 6 جنود للعدوان التركي، وإن رفيقنا جكدار الذي قاتل ببسالة ضد العدو واستهدف خنادقهم وأوقع خسائر فادحة في صفوفهم قد أصيب بجروح خطيرة آنذاك، وقام رفيقنا نومان بنقل رفيقنا جكدار المصاب من ساحة المعركة في خطوة إلى الخلف، ومن ثم اندلعت معركة عنيفة في الساحة، وفي هذه المعركة قاتل رفيقانا نومان وجكدار ضد الاحتلال التركي، وتصديا لهجمات الاحتلال التركي الوحشية بكل شجاعة وبسالة حتى آخر طلقة رصاص بحوزتهما وأنفاسهما الأخيرة، والتحقا بقافلة رفاقهم الشهداء.

وبتكتيكات العصر الجديد لقوات الكريلا تم تنفيذ هذه العملية بنجاح (في إشارة إلى عملية استهداف جرافة)، وإن أبطالنا الشهداء، الذين بذلوا جهداً كبيراً كانوا هم الأساس لهذا الانتصار العظيم، وبطريقة الكريلا المحترفة، وفي وقت قصير توجهوا صوب مواقع العدو، وجعلوا هذه العملية عملية انتصار للشعب الكردي والديمقراطي بروح البطولة الأبوجية".

وبحسب البيان، فإن سجل الشهيدين، هو كالتالي:

الاسم الحركي: جكدار زيلان

الاسم والنسبة: برهان الدين تاسمان

مكان الولادة: ماردين

اسم الأم – الأب: كليستان – صلاح الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين/ 30 تشرين الأول 2021

***

الاسم الحركي: نومان آمد

الاسم والنسبة: سعيد أوزترك

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: كولي – رمضان

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين/ 30 تشرين الأول 2021

واختتم البيان بالقول: "إن كل من رفيقينا جكدار ونومان، ومن خلال مشاركتهما العظيمة في العملية، سطرا مكانهما البطولي في تاريخ مقاومتنا، كما وجها ضربات قوية للعدو، وعلى هذا الأساس، نحن نقدم تعازينا إلى ذوي الشهيدين جكدار ونومان وجميع شعوب كردستان والوطنيين".

(س ر)