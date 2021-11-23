HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا جراء القصف التركي على متينا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، نقلته وكالة فرات للأنباء، كشف فيه سجل المقاتلين الاثنين.

وجاء في نص البيان:

"في 24 تشرين الأول 2021 وأثناء قصف دولة الاحتلال التركي لساحة قاشورة في منطقة متينا، استشهد رفيقانا بختيار وخبات عند قيامهما بواجبهما، حيث قام رفيقانا بختيار وخبات بمهامهما على أتم وجه في هذه العملية التاريخية، وكانا قد انضما إلى المقاومة بهذا الفهم، وأصبحا مناضليْن لكريلا الحداثة الديمقراطية، وسنبقى نتذكرهم دائماً في نضالنا".

سجل الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: بختيار دجوار

الاسم والنسبة: سرحد تكين

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأب والأم: مراد - حسيبة

مكان وتاريخ الاستشهاد: ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢١/ متينا

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الاسم الحركي: خبات هيمو

الاسم والنسبة: روان أحمد عثمان

مكان الولادة: قامشلو

اسم الأب والأم: أحمد عثمان - جواهر

مكان وتاريخ الاستشهاد: ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢١/ متينا

واختتم البيان بالقول: "في البداية نتقدم بتعازينا الحارة لذوي شهيدينا خبات وبختيار اللذان التحقا بقافلة شهداء المقاومة، كما نتقدم بتعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني ونجدد عهدنا لشهدائنا الأبرار بأننا سوف نحقق الانتصار لشعبنا وكردستان".

(س ر)