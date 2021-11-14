HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في زاغروس

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بيانًا إلى الرأي العام، نقلته وكالة فرات للأنباء وجاء فيه:

"نفذت دولة الاحتلال التركي في شهري حزيران وأيلول المنصرم، عدة حملات عسكرية في منطقة زاغروس، اندلعت خلالها معارك عنيفة بين جيش الاحتلال التركي وقواتنا الكريلا، كما أن جيش الاحتلال التركي الذي لم يتمكن من هزيمة قواتنا الكريلا، أقدم على قصف ساحة زاغروس عدة مرات، وفي إطار قصف الاحتلال التركي، استشهد كل من رفيقنا دلكش وأردال اللذين قاتلا بشجاعة وبسالة ضد العدوان التركي.

وسجل الشهيدين بحسب البيان، كالتالي:

الاسم الحركي: دلكش شرزان

الاسم والنسبة: محمود أوزدمير

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: سفيم – هاشم

مكان وتاريخ الاستشهاد: غرزان/ 20 حزيران 2021

الاسم الحركي: آردال شورش

الاسم والنسبة: معصوم ياساك

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: كولي – بشير

مكان وتاريخ الاستشهاد: غرزان/ 20 أيلول 2021

وتابع البيان: "رفاقنا دلكش وأردال لم يتخليا عن نهجهما وأسلوب نضالهما ضد العدو، ووقفتهما كفدائيي القائد أوجلان، ونتقدم بتعازينا الحارة لذوي شهيدينا اللذين التحقا بركب شهداء المقاومة، كما نقدم تعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني ونجدد عهدنا على انتصار مسيرة مقاومة الحرية التي سلمها لنا رفاقنا الشهداء".

(ف)