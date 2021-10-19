HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في سرحد وغرزان

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، خلال بيان نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن مقاتليها رزكار وزردشت، استشهدا في في مناطق سرحد وغرزان.

وجاء في نص البيان:

"في عام 2015 ونتيجة الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال التركي ضد قواتنا في منطقتي سرحد وغرزان، ارتقى كل من الرفيقين رزكار وزردشت إلى مرتبة الشهادة بعد أن أبديا مقاومة بطولية في مواجهة جيش الاحتلال، لذا نستذكر رفيقينا بكل اجلال واحترام".

سجل الشهيدين هو:

الاسم الحركي: رزكار سرهلدان

الاسم والكنية: رشيد جتين كايا

مكان الولادة: موش

اسم الأم والأب: جواهر ـ محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: تشرين الأول 2015/ سرحد

الاسم الحركي: ‏زردشت سيسر

الاسم والكنية: محمد جفيك

‏ مكان الولادة: ‏آمـــد

اسم الأم والأب: ‏نظيفة ـ محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 كانون الأول 2015/ غرزان‏

واختتم البيان قائلاً: "نحن المقاتلون في حزب العمال الكردستاني، نتخذ من كل حالة شهادة دافع لنا لتصعيد النضال أكثر فأكثر، ونعاهد بأننا سنحقق رغبة وآمال رفاقنا في الحرية والنصر، على هذا الأساس نعزي بدايةً عائلة الرفيقين رزكار وزردشت، كما نعزي عموم الشعب الكردستاني الوطني والتوّاق للحرية".

(س ر)