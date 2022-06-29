HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في شمزينان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل اثنين من مقاتلي الكريلا، استشهدا في معركة شمزينان. جاء في نصه:

"أطلقت دولة الاحتلال التركي في 18 – 19 حزيران 2022، عملية واسعة في منطقتي دريا وهيربان التابعة لناحية شمزينان في منطقة جولمرك، وتمكنت قواتنا الكريلا من توجيه ضربات موجعة لجيش الاحتلال التركي يوم 18 حزيران في تمام الساعة 17:00 في ساحة دولا رشان، وأسفرت هذه المعركة التي استمرت حتى 19 حزيران، عن مقتل سبعة من جنود الاحتلال التركي، بينهم ضابطان برتب عالية. ونقل جيش الاحتلال التركي في التاريخ ذاته 19 حزيران، خسائره من المنطقة بواسطة آليات مدرعة.

كما اقتحم رفيقانا زاغروس ودلكش نقاط تمركز المحتلين بفدائية عظيمة، وحاربا ضد الاحتلال التركي حتى آخر طلقة لهما بروح الآبوجية، وفجّرا قنابلهما اليدوية بأنفسهما كي لا يقعا أسيرين في أيدي المحتلين، والتحقا بقافلة رفاقهما الشهداء الذين من قبلهما في كردستان.

سجل رفيقينا الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: زاغروس سنار

الاسم والنسبة: برفان علي يوسف

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم – الأب: هيفاء – محمد علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر 19 حزيران 2022

الاسم الحركي: دلكش سنه

الاسم والنسبة: لقمان فلاحي

مكان الولادة: سنه

اسم الأم – الأب: أمينة – مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر 19 حزيران 2022

(ل م)