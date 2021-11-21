HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في منطقة كابار

أصدر المركز الإعلامي التابع لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، نقلته وكالة فرات للأنباء، كشف فيه سجل اثنين من مقاتليها استشهدا أثناء قصف جيش الاحتلال التركي في الـ 15 من تشرين الأول المنصرم في كابار، وجاء فيه:

"بدأت الدولة التركية بعمليتها الاحتلالية في منطقة كابار في الـ 14 من تشرين الأول 2021، وقامت بقصف المنطقة وأسفر عن استشهاد رفيقينا آمد وعكيد أثناء تحركهم من أجل القيام بتوجيه ضربات للعدو في الـ 15 من تشرين الأول 2021.

وسجل رفيقينا كالتالي:

الاسم الحركي: آمد فرات فارقين

الاسم والنسبة: فرات كيزلنج

مكان الولادة: آمد

اسم الأم ـ الأب: باكيزه ـ أمين

مكان وتاريخ الاستشهاد: كابار/ 15 تشرين الأول 2021

الاسم الحركي: عكيد فرات

الاسم والنسبة: عكيد جاكماز

مكان الولادة: نصيبين

اسم الأم ـ الأب: كوله ـ محمد شريف

مكان وتاريخ الاستشهاد: كابار/ 15تشرين الأول 2021

في البداية نتقدم بتعازينا الحارة لذوي شهيدينا آمد وعكيد اللذين مثلا خط القيادة في كابار والتحقا بركب شهداء المقاومة، كما نتقدم بتعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني ونجدد عهدنا لشهدائنا الأبرار بأننا سوف نحقق الانتصار لشعبنا وكردستان".

(ف)