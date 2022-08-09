HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل اثنين من مقاتليها، استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع.

جاء في نص البيان:

"يبدي أبطال هذا العصر مقاومة عظيمة ومهيبة في تاريخ كردستان ضد هجمات دولة الاحتلال التركي. وفي هذا الإطار، يخوض مقاتلو حركة التحرر الكردستانية حرباً عظيمة للإرادة، من خلال تضحيات غالية في سبيل حماية الكرامة وحماية شعبنا. في خضم حرب الإرادة هذه، ستُهزم دولة الاحتلال التركي رغم جميع تقنياتها المتطورة أمام مقاومة مقاتلي حركة التحرر الكردستانية. كما أن جيش الاحتلال التركي الذي يريد نشر حربه في مناطق الدفاع المشروع بالكامل، لتحقيق بعض من الانتصارات، يتلقى ضربات موجعة من قبل قواتنا الكريلا في كل ساعة ويومياً. إن المقاومة التي يبديها رفاقنا الكريلا بفدائية وإيمان عظيمين، ستستمر بالتأكيد من خلال تقديم تضحيات غالية. لقد حقق رفيقانا كوفن وفورين، نجاحاً عظيماً لمهامهما القيادية في تقوية المقاومة وتصعيدها بموقفهما الفدائي ضد هجمات العدو، وقاتل الرفيقان حتى أنفاسهما الأخيرة بإيمانهما العظيم الذي اتخذوه من فلسفة القائد آبو، والتحقا بقافلة رفاقهم الشهداء، نحن نعاهدهما على تحقيق الانتصار المؤكد لمقاومة رفاقنا الشهداء الأعزاء.

هوية الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: كوفن دوزا

الاسم والنسبة: جانجل دورسون

مكان الولادة: كوجا علي

اسم الأم – الأب: فاطمة – محمد زكي

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع / تموز 2022

الاسم الحركي: فورين قصاص ولات

الاسم والنسبة: رقيب كوشلو

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: أمينة – علي خان

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع / تموز 2022

(ل م)