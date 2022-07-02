HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل اثنين من مقاتلي الكريلا، استشهدا في مناطق الدفاع المشروع. جاء في نصه:

"في حرب الحرية التي نخوضها بلا هوادة ونوجه ضربات قوية وموجعة للعدو، يقترب شعبنا شيئاً فشيئاً من تحقيق حريته، حيث يدفع رفاقنا في هذه الحرب ثمن ارتباط وإيمان الشعب بمقاتلي الكريلا. رفاقنا يناضلون بناءً على القوة التي يستمدونها من القائد والشهداء والشعب. رفيقانا، شرفان وآكَر، ناضلا بهذه الروح، وكي يتأجج نضالنا من أجل الحرية، قاما بكل ما وقع على عاتقهما، حيث إنهما ارتقيا إلى مرتبة الشهادة في مواجهة جيش الاحتلال التركي خلال مقاومة أسطورية لا مثيل لها وانضما إلى قافلة الخالدين".

سجل رفيقينا الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: شرفان آكري

الاسم والكنية: شرفان أركَول

مكان الولادة: آكري

اسم الأم والأب: عائشة ـ سيف الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: أيار 2022/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: آكَر بوطان

الاسم والكنية: رضوان آرات

مكان الولادة: اسطنبول

اسم الأم والأب: كولي ـ أنور

مكان وتاريخ الاستشهاد: أيار 2022/ مناطق الدفاع المشروع".

(ل م)