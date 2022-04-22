HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل اثنين من مقاتليها، استشهدا في 17 نيسان؛ جراء هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وجاء فيه:

"وجهت الفرق المتحركة لقوات الكريلا ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي، لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وذلك في إطار الحركة العسكرية التي بدأتها قوات دولة الاحتلال التركي، ولم يكن العدو يتوقع مثل هذه الضربات ولم يكن مستعداً لتصديها، كما وجه رفاقنا آكري وفدكار، وهما العاملان الرئيسان في هذا التكتيك العسكري، ضربات قوية للعدو من خلال مقاومتهما وشجاعتهما، وأصبح الرفيقان الفدائيان آكري وفدكار خط المقاومة لرفاقهما، سواء في مقاومتهما أو في موقفهما الفدائي الحر".

وبحسب البيان، فسجل الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: آكري بوطان

الاسم والنسبة: سرحد ساكجي

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: شاهية – رمضان

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع 17 نيسان 2022

الاسم الحركي: فدكار جودي

الاسم والنسبة: علي إبراهيم

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم – الأب: جميلة – أبو زيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع 17 نيسان 2022

وقال المركز في البيان: "أصبح رفيقانا آكري وفدكار، اللذان عرفا طابع المقاومة وتكتيكاتنا الحربية بمقاومتهما ونضالهما ضد الاحتلال التركي، خط المقاومة لجميع رفاقهما، بوضوحهما في المقاومة وموقفهما القاطع في مسيرة الشهادة، ونفيد أنه من خلال تعميق خط المقاومة الذي رسمها هذان الرفيقان البطلان من خلال مقاومتهما، سنهزم العدو في هجماته ووحشيته".

وأضاف البيان "نتقدم بتعازينا لذوي الشهيدين البطلين، كما نعزي أبناء شعب كردستان والوطنيين ونعاهدهما بأننا سنحقق أهدافهما في الحرية والكرامة".

(ف)