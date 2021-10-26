HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في ديرسم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كشف من خلاله سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في ديرسم جاء فيه:

"في بداية أيار اندلعت اشتباكات بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي في ساحتي ياساك وكلي سال في ديرسم، خلال عمليات العدو الاحتلالية مما أسفر عن إصابة رفاقنا اردل ، فرات وعصيان بجروح بليغة لكنهم واصلوا المقاومة حتى آخر رصاصة ،وكيلا يقعوا في أيدي جيش الاحتلال التركي قاموا بتفجير أنفسهم حيث استشهدوا كما فعل مئات الشابات والشباب الكرد في ديرسم الذين ألقوا بأنفسهم من المنحدرات خلال مجزرة ديرسم عام 1938، وقد دافع رفاقنا اردل، فرات وعصيان عن ثقافة هذه المقاومة وأصبحوا ممثلي الروح الفدائية التي خط نهجها القائد عبد الله أوجلان وبذلك سطروا اسمائهم في صفحات التاريخ، كما ونذكر بأنه لم تتضح هوية رفيقنا عصيان التفصيلية وسوف نكشف عنها عند حصولنا على المعلومات الكافية.

هوية رفيقينا كالتالي:

الاسم الحركي: اردل بويراز

الاسم والنسبة: بشرى كايا

مكان الولادة: ايليه

اسم الأم – الأب: حفصة ـ عزالدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرسم/ أيار202

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الاسم الحركي: فرات اركندي

الاسم والنسبة: رمضان باياف

مكان الولادة: اضنه

اسم الأم – الأب: سكينة ـ عبيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرسم/ أيار2021

أصبح رفيقانا اردل وفرات من مناضلي القائد عبد الله أوجلان من خلال تجسيد شخصيتهما التي لا تقهر ضد الاحتلال والإبادة الجماعية بمقاومتهما وأصبحا ممثلي درس المقاومة الذي قدمه شعبنا في ديرسم الذين تعرضوا للمجازر قبل قرن من الزمان

نتقدم بتعازينا الحارة لشعبنا في ايليه ولعشيرة شهدائنا الذين أصبحوا مثالاً يحتذى بهم في نضالهم، ولجميع أبناء شعبنا الوطني في روج آفا، ونكرر عهدنا بمواصلة مسيرتهم حتى نحقق النصر للشعب ولكردستان".

(م)