HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في بستا

وقالت قوات الدفاع الشعبي، في بيان لها اليوم، نقلته وكالة فرات للأنباء (ANF):

"استشهد رفيقانا ميرزا وبنكين اللذان كانا في الخدمة في كاني غزال في منطقة بستا ببوطان ليلة 3 تموز 2023، نتيجة هجمات العدو التي استمرت حتى 4 تموز. لقد كانا من بين المقاتلين الآبوجيين المختارين، وأصبحا قياديين رياديين في كريلا الحداثة الديمقراطية، مع إصرارهما على نهج الآبوجية وإيمانهما بالنصر المؤكد، كما لعبا دوراً نشطاً من خلال القتال بعزم كبير لسنوات.

نتقدم بتعازينا الحارة لجميع أبناء شعب كردستان الوطنيين، ولا سيما العائلات الوطنية لرفيقينا ميرزا وبنكين، اللذان سيقوداننا دائماً بموقفهما وشجاعتهما".

سجل الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: ميرزا باركران

الاسم والكنية: ميرزا سزك

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: ليلى – عيسى

تاريخ ومكان الاستشهاد: 4 تموز 2023/ بستا

اسم الحركي: بنكين بارمان

الاسم والكنية: قهرمان كاراتاش

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: فاطمة – محمد شكرو

تاريخ ومكان الاستشهاد: 4 تموز 2023/ بستا".

(ي م)