HPG تكشف سجل اثنتين من مقاتلاتها استشهدتا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بيانا كشف فيه سجل شهيدتين من مقاتلاتها استشهدتا في منطقة زاب، جاء فيه:

"يواصل شعبنا الكردستاني نضاله الثوري لتحقيق الانتصار بينما تريد دولة الاحتلال التركي أن توقف هذا النضال الذي نخوضه في محاولة جديدة لاحتلال كردستان من خلال طرق جديدة، لكن رفاقنا دائماً كانوا لهم بالمرصاد فقد تلقى العدو ضربة قاضية من نساء كردستان باسم وحدات المراة الحرة – ستار خلال الهجمات الأخيرة التي شنها العدو في 14 نيسان حيث تبين مرة أخرى في شخص رفاقنا في زاب، إتقان التكتيكات والشجاعة الكبيرة والولاء للقيم المقدسة والإيمان بانتصار وحدات المرأة الحرة – ستار.

استشهد القادة والمقاتلون النخبة في وحدات المرأة الحرة – ستار ورفاقنا فيان وأيلم كانوا أصحاب وقفة بطولية حيث كانوا يقودون فرق وحدات الكريلا في تحركاتهم ووجهوا ضربة قوية للعدو وأغلقوا الطريق أمامه ولم يسمحوا له بالنيل منهم، أن شجاعة وبطولة ونضال وتضحية كل من رفاقنا سوف تظهر لنا الطريق دائماً وسوف تكون سبباً وهدفاً لنا لكي نستمر على طريقهم للانتقام من العدو والانتصار في كل ساحات الحرب في جميع أجزاء كردستان.

وسجل الشهيدتين كالتالي:

الاسم الحركي: فيان بوطان

الاسم والكنية: سفيم دايار

محل الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: كانيا- مصطفى

تاريخ ومكان الاستشهاد: نيسان 2022 / زاب

الاسم الحركي: أيلم روني

الاسم والكنية: دلفين عتو

محل الولادة: كوباني

اسم الأم والأب: نجلاء – إبراهيم

تاريخ ومكان الاستشهاد: نيسان 2022 / زاب

(ف)