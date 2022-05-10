HPG تكشف سجل أربعة من مقاتليها استشهدوا في زاب وآفاشين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً يكشف فيه سجل أربعة من الشهداء.

وجاء في نص البيان:

"استشهد نخبةً من أبناء شعبنا، والقياديين الفدائيين لحزبنا، الرفيق ريبر، آرمانج، بوتان وجيا. قاتل رفاقنا القياديون الذين ساروا نحو حرب الحرية كفدائيين وعززوا الخط الفدائي والنضالي بانضمامهم، ضد الهجوم الاحتلال التركي على مناطق زاب بشكلٍ فعّال. إذ خاضوا قتالاً لافتاً واستشهدوا ببسالة. سنقتدي برفاقنا ريبر، آرمانج، بوتان وجيا، وسنرفع راياتهم النضالية أكثر ونحقق الانتصار".

سجل الشهداء بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: ريبر آندوك

الاسم والكنية: فيصل ديري

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: منور- شيخموس

تاريخ ومكان الاستشهاد: نيسان 2022/ آفاشين

الاسم الحركي: آرمانج كوردو

الاسم والكنية: باران دويماز

مكان الولادة: سمسور

اسم الأم- الأب: فاطمة- شيخو

تاريخ ومكان الاستشهاد: نيسان 2022/ آفاشين

الاسم الحركي: بوتان آمد

الاسم والكنية: أحمد يَنَر

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: نتيجة- غريب

تاريخ ومكان الاستشهاد: أيار2022/ زاب

الاسم الحركي: جيا كارزان

الاسم والكنية: سعيد كينجر

مكان الولادة: إسطنبول

اسم الأم- الأب: جميلة- عبد الهادي

تاريخ ومكان الاستشهاد: أيار 2022/ زاب