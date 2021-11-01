HPG تكشف سجل أربعة من مقاتليها استشهدوا في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، نقلته وكالة فرات للأنباء، كشف فيه هوية أربعة مقاتلين استشهدوا في حفتانين.

وجاء في نصه:

في الـ 20 من آب 2021 استشهد رفاقنا، دجلة وأماركي وشاهين وعكيد، في غارة جوية نفذها جيش الاحتلال التركي على قرية كري كوهي في حفتانين، استشهد رفاقنا الأربعة انتقاماً لمقاومة القياديين الأسطوريين لحملة مقاومة حفتانين أسمر، زريا، وباركران الذين بذلوا جهوداً كبيرة لإخراج العدو من حفتانين، وتمكنوا من تتويج مقاومتهم بالنصر، نستذكر بوقار رفاقنا الأربعة وهم:

الاسم الحركي: دجلة فرات

الاسم والنسبة: مهتاب أوزدمير

مكان الولادة: رها

اسم الأم – الأب: أيهان ـ أدهم

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين20/ آب 2021

**

الاسم الحركي: أماركي جودي

الاسم والنسبة: نسرين إبراهيم

مكان الولادة: عامودا

اسم الأم – الأب: خلود ـ إبراهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين20/ آب 2021

**

الاسم الحركي: شاهين آمد

الاسم والنسبة: عبد الواصف مافينهير

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: يوكسل ـ فرمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين20/ آب 2021

**

الاسم الحركي: عكيد برخودان

الاسم والنسبة: رائف بارجن

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: حليمة ـ عزالدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين20/ آب 2021

وتابع البيان "في البداية نتقدم بتعازينا الحارة لذوي الشهداء الأربعة دجلة، أماركي، شاهين، عكيد الذين استشهدوا في حفتانين والتحقوا بركب شهداء المقاومة، كما نتقدم بتعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني ونجدد عهدنا لشهدائنا الأبرار بأننا سوف نحقق الانتصار لشعبنا وكردستان".

(ف)