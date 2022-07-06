HPG تكشف سجل أربعة من مقاتليها استشهدوا في بوتان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في ‏بوتان عام 2020، جاء في نصه:‏

"تتعاظم مقاومة الوجود والحرية لشعبنا على أساس حرب الشعب الثورية يوماً بعد يوم، وتتجه نحو النصر والحرية، ‏نحن في خضم هذه المرحلة والزمن التاريخي الذي يمتلئ كل عام، كل شهر، كل يوم وكل ساعة فيه بمقاومات مهمة ‏وذات مغزى. شهداءنا هم من خلقوا ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وجعلوه ذا قيمة وعززوه بالمقاومة، حتى أصبح ذي قيم سامية، لقد قاوم رفاقنا الشهداء من أجل تحقيق حرية الشعوب والاشتراكية العلمية الديمقراطية بإيمانهم، وأملهم، و‏إرادتهم، وعزيمتهم وبقلوبهم التي تنبض من أجل الإنسانية، وجذبت حركة حزب العمال الكردستاني، الثوار الأكثر أصالة ‏وعزيمة من شعوب الشرق الأوسط والعالم نحوها، وأصبحت أمل الشعوب في الحرية بنضالها الأممي الذي يناهض ‏العنصرية. ارتقى كل من رفاقنا كلبهار ورزكار ودوران ودجوار، الذين واصلوا هذا الأمل، إلى مرتبة الشهادة خلال ‏مشاركتهم في المعركة ضد جيش الاحتلال التركي في أيلول 2020 بمنطقة كاتو مارينوس التابعة لإيالة بوطان، حيث ‏اتضحت المعلومات عن سجل رفاقنا الشهداء حديثاً، وعليه نتقدم بتعازينا الحارة لعائلاتهم وكذلك للشعب الكردي الوطني ‏والأرمني، ونعاهدهم على تحقيق أهدافهم في وحدة وأخوة الشعوب التي كانوا يسعون لها".‏

وسجل رفاقنا الشهداء الأربعة كالتالي:

الاسم الحركي: كلبهار جراف

الاسم والنسبة: زوزان شالجي

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم - الأب: بهية - رمزي

مكان وتاريخ الاستشهاد: بوتان/ أيلول 2020

الاسم الحركي: رزكار سرحد

الاسم والنسبة: بدرخان بالا

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم - الأب: بياز - حسن

مكان وتاريخ الاستشهاد: بوتان/ أيلول 2020

الاسم الحركي: دوران روبار

الاسم والنسبة: مراد مايسان

مكان الولادة: وان

اسم الأم - الأب: مليحة - فتاح

مكان وتاريخ الاستشهاد: بوتان/ أيلول 2020

الاسم الحركي: دجوار مظلوم

الاسم والنسبة: عبد القادر آكتوغا

مكان الولادة: إيله

اسم الأم - الأب: مليكة - شاكر

مكان وتاريخ الاستشهاد: آيالة بوتان/ أيلول 2020

(ل م)