HPG تكشف سجل أحد مقاتليها استشهد في خاكورك بباشور

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء: "لقد أسفر قصف طائرات جيش الاحتلال التركي على ساحة كلاشين بخاكورك في 22 حزيران 2021‏ عن استشهاد رفيقنا سردار بير آفيستا.

وسجل رفيقنا الشهيد هو:

الاسم الحركي: سردار بير آفيستا

الاسم والكنية: هاكان آتيش

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: غولتن ـ مقداد

محل وتاريخ الاستشهاد: 22 حزيران 2021 / خاكورك

الرفيق سردار وُلد وترعرع ضمن أسرة وطنية، وتعرّف على حزب العمال الكردستاني منذ صغره، الثقافة الوطنية التي تربّى عليها الرفيق سردار، فتحت الطريق أمامه ليدرك سياسات الاستيعاب للدولة التركية ورفضها، حيث بدأ بالنضال ضد سياسات الإبادة في مرحلة دراسته الجامعية، وأثناء هجمات مرتزقة داعش على شعبنا، توجه إلى جبال كردستان، وبحماس كبير انضم إلى التدريب وجعل من فكر وفلسفة القائد أساساً له، وشارك في العديد من العمليات ضد جيش الاحتلال التركي في توجيه ضربات موجعة له، كما حمل راية الشهداء على عاتقه بتصميم كبير حتى اللحظة الأخيرة، ونحن أيضاً سنحمل راية النضال من بعده، وبتصميم كبير، سنتوّج هذا النضال بالنصر الأكيد، نتقدم بالتعازي لعائلة الرفيق سردار، ولعموم شعبنا الكردستاني".

(س ر)