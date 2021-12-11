HPG تكشف سجل أحد مقاتليها استشهد أثناء تصديه لهجمات الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً, نقلته وكالة فرات للأنباء, كشف خلاله سجل أحد مقاتلي الكريلا، والذي استشهد في مناطق الدفاع المشروع.

وجاء فيه:

"استشهد رفيقنا باهوز زاغروس نتيجة قصف الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بتاريخ الـ ٩ من حزيران 2021.

وسجل رفيقنا كالتالي:

الاسم الحركي: باهوز زاغروس.

الاسم والنسبة: محمد صفا أكمان.

مكان الولادة: شرناخ.

اسم الأب و الأم: حسين - حليمة.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 9 حزيران 2021/ مناطق الدفاع المشروع.

ولد رفيقنا باهوز في ناحية هزخ التابعة لشرناخ من أسرة وطنية. ونضال الحرية الذي تم خوضه في المنطقة التي كان يسكنها رفيقنا، أثر عليه وعلى أسرته، وقد استشهد العديد من أفراد عائلة رفيقنا باهوز، وهذا ما أثّر عليه بشكل كبير، ولذلك آمن على الدوام بوجوب أن يكون لائقاً بدماء هؤلاء الشهداء.

لقد تقدم الرفيق باهوز بعمله الجاد وتضحياته، ولم يقبل أي معيار غير النجاح، حينما كان يتم انتقاده أيضاً، كان يبدي موقفه من هذا النقد، واستمر في نضاله على الرغم من الظروف الصعبة، ولم يتخلَ عن ثوريته.

نتقدم بتعازينا الحارة لأسرة الشهيد باهوز، كما نتقدم بتعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني ونجدد عهدنا لشهدائنا الأبرار بأننا سوف نحقق الانتصار لشعبنا ولكردستان".

(ف)