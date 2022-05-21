HPG تكشف سجل 8 من مقاتليها استشهدوا بهجمات كيماوية بمنطقة زاب

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً إلى الرأي العام كشف فيه سجل 8 من مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا نتيجة استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في ساحة جيا رش بمنطقة زاب، جاء فيه:

" مقاتلو حركة التحرر الكردستانية الذين يردون على هجمات جيش الاحتلال التركي التي بدأت منذ شهر نيسان المنصرم، بمقاومة تاريخية لا مثيل لها، لا يفسحون الطريق للاحتلال التركي.

كما أن الاحتلال التركي الذي لا يمكنه الصمود في مواجهة المقاومة الفدائية والبطولية لمقاتلينا الكريلا في مسيرة حرب الحرية والوجود، وعدم استطاعته تحقيق النتائج، يلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، كما أنه يسقط في فخه الذي وضعه بنفسه بمفهوم كسر الإرادة الصلبة لرفاقنا الكريلا، إن مقاتلي حركة التحرر الكردستانية مصممون على المقاومة وتحقيق النصر بروحهم الآبوجية مهما كلف الثمن، وفي هذه المرحلة من المقاومة استشهد كل من رفاقنا الأبطال روجهات، شفين، شردا، غمكين، زيلان، دنيز، سما، ودمهات في هجوم لدولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية في ساحة جيا رش الواقعة في منطقة زاب، حيث أن رفاقنا الذين قاتلوا تحت قيادة الرفيقان روجهات وشفين، أصبحوا رمزاً للمقاومة الأسطورية في منطقة زاب، وهؤلاء الرفاق الثمانية سيكونون دائماً نموذجاً لنضالنا ومسيرة مقاومتنا، وسيكونون دائماً اسماً للكردايتي الحرة".

وبحسب البيان، فإن سجل الشهداء الثمانية كالتالي:

الاسم الحركي: روجهات دنكدار

الاسم والنسبة: فيصل يلماز

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم – الأب: فيروز – عبد القادر

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ نيسان 2022

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الاسم الحركي: شفين شمزينان

الاسم والنسبة: زوزان أرنج

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم – الأب: نديمة – عُزير

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ نيسان 2022

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الاسم الحركي: شردا سوسن

الاسم والنسبة: شيماء سانجار

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: نازلي – خالد

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ نيسان 2022

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الاسم الحركي: غمكين قلقلي

الاسم والنسبة: إمراه سزغين

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: شمسي خان – برهان

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ نيسان 2022

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الاسم الحركي: زيلان بسي

الاسم والنسبة: سيماف حسن

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم – الأب: كوثر – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ نيسان 2022

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الاسم الحركي: دنيز رش

الاسم والنسبة: نايلا مزه

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم – الأب: خزنه – إبراهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ نيسان 2022

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الاسم الحركي: سما آكرين

الاسم والنسبة: أفين شيخو

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم – الأب: أحلام - رياض

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ نيسان 2022

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الاسم الحركي: دمهات درويش

الاسم والنسبة: بكري درويش

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم – الأب: رحمة – سُهيل

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ نيسان 2022

وأكد البيان: "أن رفاقنا الشهداء الثمانية قد ناضلوا لسنوات عديدة ضد جيش دولة الاحتلال التركي الفاشية، وبذلوا جهوداً عظيمة من أجل انتصار الثورة الكردستانية، من خلال الإرث الذي تركوه خلفهم، سيبقون قدوة لشعبنا الوطني ولرفاقهم السائرين على خطاهم، وسيكونون سبباً في إنجاح نضالنا وانتصار مقاومتنا وتحقيق الحرية لشعبنا"

وقال المركز في نهاية بيانه: "نعزي عوائل رفاقنا الشهداء الأعزاء، روجهات، شفين، شردا، غمكين، زيلان، دنيز، سما، ودمهات، كما نقدم تعازينا لجميع أبناء شعب كردستان الوطنيين، ونجدد عهدنا بأننا سنسير على خطا شهدائنا الأبطال إلى أن نحقق أهدافهم وتطلعاتهم في كردستان حرة".

(ف)