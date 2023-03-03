HPG تكشف سجل 7 مقاتلين ارتقوا شهداء في متينا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 7 مقاتلين من الكريلا، ارتقوا شهداء في تلة هكاري بمنطقة متينا، جاء في نصه:

"أعلنّا في بياننا الذي أصدرناه 5 شباط الفائت، أن قواتنا نفذت عملية نوعية منسقة ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة تلة هكاري بمنطقة متينا، وكبّدت جيش العدو خسائر فادحة، كما أعلنّا أن 7 من رفاقنا ورفيقاتنا في صفوف الكريلا الذين قاتلوا ضد جيش الاحتلال التركي في ظل أصعب الظروف بإرادة عظيمة وإصرار كبير وبروح فدائية، ارتقوا إلى مرتبة الشهادة، وسنكشف هويتهم للرأي العام في حال حصولنا على معلومات عن هوياتهم، ورفاقنا الشهداء هم روزا كربوران، وروكن كوباني، وحكيم زانا، وسرهلدان كلها صور، ونعمان آمد، وكارا سونغور كاني رش وسرحد حسكة.

لقد قاتل هؤلاء الأبطال في ظل ظروف الشتاء الصعبة، بروح فدائية وإصرار عظيم، بهدف دحر المحتلين وإخراجهم من المناطق التي يحاولون احتلالها، والتحقوا بقافلة رفاقهم الشهداء، في البداية نتقدم بالعزاء لعائلات رفاقنا الأبطال، وأيضاً لعموم أبناء شعب كردستان الوطني، ونعاهدهم على تتويج مقاومتهم بالنصر المؤكد.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: روزا كربوران

الاسم والنسبة: بشرى آكتاش

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: بروين – علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 2 شباط 2023

الاسم الحركي: روكن كوباني

الاسم والنسبة: بشرى بصراوي

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم – الأب: خانم – خشمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 2 شباط 2023

الاسم الحركي: حكيم زانا

الاسم والنسبة: كاني ساكين

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم - الأب: رُقية – علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 2 شباط 2023

الاسم الحركي: سرهلدان كلها صور

الاسم والنسبة: علي فنر

مكان الولادة: رها

اسم الأم – الأب: خديجة – حسن

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 2 شباط 2023

الاسم الحركي: نعمان آمد

الاسم والنسبة: زانا ساقوران

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: شمسي خان – قطب الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 2 شباط 2023

الاسم الحركي: كارا سونغور كاني رش

الاسم والنسبة: زبير تيمور أوغلو

مكان الولادة: جوليك

اسم الأم – الأب: خيرية – باشا

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 2 شباط 2023

الاسم الحركي: سرحد حسكة

الاسم والنسبة: إسماعيل حسن إبراهيم

مكان الولادة: حسكة

اسم الأم – الأب: إلهام – حسن

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 2 شباط 2023"

(ل م)