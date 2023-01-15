HPG تكشف سجل 6 مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً، كشف فيه سجل 6 شهداء، وجاء فيه:

"كريلا حرية كردستان يقاتلون بشجاعة ضد الهجمات العنيفة لدولة الاحتلال التركي الفاشية، جعلوا من العام 2017 أيضاً عاماً هاماً للمقاومة وأظهروا أنهم سيصرون على الحرية مهما كان الثمن، رفاقنا كمال، دلكش، تولهلدان، نورحق، تولهلدان وآزاد وقفوا ضد هجمات الجيش التركي على مناطق الدفاع المشروع، وجعلوا من كل مكان ساحة للمقاومة من جيلو وحتى زاب، رفاقنا هؤلاء استشهدوا في أوقات مختلفة وقاموا بقيادة مقاومتنا التاريخية، هؤلاء الرفاق الأعزاء ناضلوا بقوة وفدائية كبيرة حتى أنفاسهم الأخيرة في الظروف والشروط القاسية في زاغروس، من أجل حرية شعبنا لم يتخلفوا عن دفع الثمن وكمبدعين حقيقيين للمستقبل الحر، اتخذوا مكانهم المشرف في تاريخ حرية شعبنا، نحن رفاقهم، نرى أن إنجاح نضالهم هي مهمة رفاقية وثورية بالنسبة لنا ونجدد عهدنا بأن نتبنى إرثهم حتى تحقيق الحرية وبناء كردستان حرة.

المعلومات التفصيلية عن رفاقنا الشهداء هي كالتالي:

الاسم الحركي: كمال أفين

الاسم والكنية: جعفر كايا

مكان الولادة: جولميرك

الأم - الأب: آسيا - سليمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: دلكش دافوش

الاسم والكنية: جاهد زيرك

مكان الولادة: جولميرك

الأم - الأب: ستي - نذير

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: تولهلدان آرتيش

الاسم والكنية: تكين غونش

مكان الولادة: رها

الأم - الأب: مدينه - محمود

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: نورحق باشكاله

الاسم والكنية: طلعت أوكتاي

مكان الولادة: وان

الأم - الأب: نجيبة - جمال

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: تولهلدان آرتيش

الاسم والكنية: محمد فورال

مكان الولادة: ميردين

الأم - الأب: عيده - عبد الحليم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: آزاد آزادي

الاسم والكنية: محمد كزلبوغا

مكان الولادة: رها

الأم - الأب: فاديمة - حسن

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع المشروع".

(ف)