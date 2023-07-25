HPG تكشف سجل 5 مقاتلين

أدلى المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبيHPG ، ببيان إلى الرأي العام، كشف من خلاله سجل 5 مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع مديا:

وجاء في نص البيان:

"يشن جيش الاحتلال التركي خلال السنوات الثلاث الأخيرة هجمات عنيفة ضد مناطق الدفاع مديا، التي تُسطّرُ فيها مقاومة أسطورية، حيث استشهد في هذه الهجمات كل من رفيق دربنا زاغروس الذي كان أحد المناضلين البارزين لكريلاتية العصر الجديد في بداية العام 2023، واستشهد أيضاً كل من رفاق دربنا داراف وعكيد وسالار في العام 2022، كما استشهد رفيق دربنا جودي أيضاً في العام 2021.

وحارب رفاق دربنا، الذين كان كل واحد منهم بمثابة مناضلين بارزين لنضالنا التحرري، بإرادة عالية وتصميم آبوجي ضد جميع هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطقنا، وارتبطوا ارتباطاً وثيقاً بقيم الحرية حتى أنفاسهم الأخيرة، وانضموا إلى قافلة الخالدين.

وبدورنا، نتقدم بالتعازي الحارة لجميع أبناء شعب كردستان الوطنيين، ولا سيما العائلات العزيزة لرفاق دربنا كل من زاغروس وداراف وعكيد وجودي وسالار، ونجدد عهدنا مرة أخرى بتحقيق أحلام شهدائنا بكردستان حرة.

المعلومات التفصيلية حول سجل رفاقنا الشهداء، هي بالنحو التالي:

الاسم الحركي: زاغروس جكدار

الاسم الحقيقي: مسعود جلال عثمان

مكان الولادة: درباسية

اسم الأم – الأب: زركا – جلال

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2023 مناطق الدفاع مديا

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الاسم الحركي: داراف فراشين

الاسم الحقيقي: بدرخان آبي

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم – الأب: حمرا - شيخموس

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2022 مناطق الدفاع مديا

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الاسم الحركي: عكيد كفر

الاسم الحقيقي: يلماز بيرام

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم – الأب: أديبة – علي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2022 مناطق الدفاع مديا

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الاسم الحركي: جودي برخدان

الاسم الحقيقي: عبد السلام يلدز

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: ماشاء الله - حميد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2021 مناطق الدفاع مديا

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الاسم الحركي: سالار آتاكان

الاسم الحقيقي: مراد آسان

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: صبحية – محمد صالح

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2022 مناطق الدفاع مديا

(أ ب)