HPG تكشف سجل 5 من مقاتليها استشهدوا في خاكورك

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام وكشف من خلاله سجل 5 مقاتلين في صفوف قوات الكريلا الذين استشهدوا في خاكورك وجاء فيه:

" قاتل كل من رفاقنا آفاشين، سيبان، ماهر، ريزان وجسور الذين شاركوا بإرادة عظيمة في معركة ضد الاحتلال التركي في ساحة الشهيدة بيريتان الواقعة في منطقة خاكورك، وألحقوا ضربات قوية بجيش الاحتلال التركي خلال هذه المعركة، ومن ثم التحقوا بقافلة رفاقهم الشهداء بتاريخ الـ 13 من كانون الثاني 2016".

وفي ذكرى استشهادهم، نستذكر هؤلاء الرفاق الأبطال بكل إجلال واحترام.

وبحسب البيان، سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: آفاشين فراشين

الاسم والنسبة: ليلى أورون

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: مزين – عمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: خاكورك/ 13 كانون الأول 2016

الاسم الحركي: سيبان تندورك

الاسم والنسبة: وحي الدين كولي جيمن

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: ديلكس – جلال الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: خاكورك/ 13 كانون الأول 2016

الاسم الحركي: ماهر جيان

الاسم والنسبة: آمد بورانكاز

مكان الولادة: إسطنبول

اسم الأم – الأب: محفوظة – محمد علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: خاكورك/ 13 كانون الأول 2016

الاسم الحركي: ريزان كجي

الاسم والنسبة: جتين أبم

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: عائشة – رشيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: خاكورك/ 13 كانون الأول 2016

الاسم الحركي: جسور جولمرك

الاسم والنسبة: إسحاق ساين

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم – الأب: كولي – حاجي

مكان وتاريخ الاستشهاد: خاكورك/ 13 كانون الأول 2016

وقال المركز في ختام بيانه: "صعد رفاقنا آفاشين، سيبان، ماهر، ريزان، وجسور باستشهادهم، وتيرة مقاومة شعبنا من أجل الحرية، وأصبحوا مثالاً للمقاومة التاريخية لأجل تكثيف النضال ضد العدو، ونقدم تعازينا لذوي شهدائنا الخمسة، كما نعزي شعبنا الكردي ونعاهدهم بأننا سنحقق الحرية لشعبنا وكردستان".