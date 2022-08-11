HPG تكشف سجل 5 من مقاتليها استشهدوا في جيلو

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشف فيه سجل 5 من مقاتليها استشهدوا في منطقة جيلو.

قال البيان في مستهله "لقد نجحت قواتنا بمنطقة جيلو في أداء دورها في حرب الشعب الثورية، من خلال توجيه ضربات قوية للعدو في عمليات عديدة نفذتها في السنوات الأخيرة. لقد نفذ الرفيق باكر ورفاقنا تحت قيادته، زاغروس وآكر وشفكر وباور، العديد من العمليات المفاجئة وضربوا العدو بقوة في كل الأمكنة. هذه المهام الرائدة بفضل انضمامهم إلى خط التضحية، هؤلاء الرفاق الأبطال الذين تركوا بصماتهم على العملية بموقفهم الحازم في الأيديولوجية الآبوجية، سعوا دائماً إلى الانتقام من العدو بتقديم العديد من التضحيات. هؤلاء الرفاق مسؤولون عن لحظة الحرية التاريخية التي يعيشها شعبنا وحركتنا، وكانوا يحاولون القيام بواجبهم التاريخي، وارتقوا إلى مرتبة الشهادة جراء هجمات العدو، وسيكونون دائماً شعلة ينيرون دربنا".

أضاف البيان "أن استشهاد رفاقنا باكر وزاغروس وآكر وشفكر الذين انتفضوا من بين أحضان شعبنا في سرحد، والابن العزيز لشعبنا العربي رفيقنا باور، سيكون سبباً لنا لتصعيد وتيرة النضال وتحقيق انتصار الكريلاتية"، مؤكداً "أصبح رفاقنا، باكر وزاغروس وآكر وشفكر وباور ضمانة الحياة الحرة والمجتمعية للشعوب المضطهدة، لذا نعرب عن تعازينا لعوائل رفاقنا الشهداء ولشعبنا الكردي والعربي".

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: باكر أردال

الاسم والنسبة: رضوان آلكان

مكان الولادة: آكري

اسم الأم – الأب: حمدية - أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الأول 2020/ جيلو

الاسم الحركي: زاغروس زيلان

الاسم والنسبة: نور الله إيشلر

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: نعيمة - أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الأول 2020/ جيلو

الاسم الحركي: آكر دلبرين

الاسم والنسبة: رضوان آصلان

مكان الولادة: موش

اسم الأم – الأب: هوليا - عبد الرحمن

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الأول 2020/ جيلو

الاسم الحركي: شفكر آرارات

الاسم والنسبة: معصوم غونش

مكان الولادة: موش

اسم الأم – الأب: جميلة - ميرزا

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الأول 2020/ جيلو

الاسم الحركي: باور كلهات

الاسم والنسبة: حسين جمعة

مكان الولادة: تربسبية

اسم الأم – الأب: فاطمة - عوّاد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الأول 2020/ جيلو

(ل م)