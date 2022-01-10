HPG تكشف سجل 5 من مقاتليها استشهدوا في حفتانين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام حول استشهاد 5 من مقاتليها عام 2017 في منطقة حفتانين، جاء فيه.

"شنّ جيش الاحتلال التركي هجوماً على منطقة حفتانين في كانون الثاني عام 2017 أسفر عن استشهاد كل من رفاقنا نومان، ميرهات، عكيد، سرحد وباكر، نجدد العهد للشهداء بتحقيق النصر لمقاومتهم العظيمة.

وسجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: سرحد وان

الاسم والنسبة: ودات ابي

مكان الولادة: وان

اسم الأب والأم: ويسي - قيمت

مكان وتاريخ الاستشهاد: كانون الثاني 2017 / حفتانين

الاسم الحركي: نومان لجه

الاسم والنسبة: جنكيز داز

مكان الولادة: آمد

اسم الأب والأم: كميل - باكيزة

مكان وتاريخ الاستشهاد: كانون الثاني 2017 / حفتانين

الاسم الحركي: ميرهات روني

الاسم والنسبة أحمد ايبش

مكان الولادة: وان

اسم الأب والأم: جودت - معتبر

مكان وتاريخ الاستشهاد: كانون الثاني2017 / حفتانين

الاسم الحركي: عكيد باكوك

الاسم والنسبة: عكيد جاكان

مكان الولادة: ماردين

اسم الأب والأم: سليمان - فرحة

مكان وتاريخ الاستشهاد: كانون الثاني 2017 / حفتانين

الاسم الحركي: باكر باز

الاسم والنسبة: جنيد ألما

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأب والأم: محمد أمين - شفيقة

مكان وتاريخ الاستشهاد: كانون الثاني 2017 / حفتانين

ولد رفاقنا الشهداء في مناطق مختلفة من كردستان، ضمن عائلات وطنية، انضموا إلى صفوف الكريلا وتمسكوا بقوة بحياة الكريلا في الجبال، حيث أظهروا العمل الجاد والممارسة في العمل الشبابي، كانوا يؤمنون بالنضال من أجل حرية كردستان، وأدركوا أنه يجب أن يكونوا أيضاً جزءاً من هذا النضال.

نتقدم بتعازينا لذوي شهداءنا سرحد، نومان، ميرهات، عكيد وباكر كما نعزي شعبنا الكردي، ونواصل السير على دربهم النضالي حتى تحقيق أهدافهم في كردستان حرّة ".

(ف)