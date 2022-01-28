HPG تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في زاب عام 2016

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG‎) بياناً كشف فيه سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في زاب عام 2016، جاء فيه:

"شن جيش الاحتلال التركي في عام 2016 هجوماً على منطقة زاب، حيث أسفر هذا الهجوم عن ارتقاء رفاقنا هجار وانتقام وسيد خان وسيلفا الى مرتبة الشهادة، وبدورنا نستذكر هؤلاء الرفاق بكل تقدير واحترام.

سجل رفاقنا الشهداء هو كالتالي:

الاسم الحركي: هجار هبون

الاسم والكنية: غازي بولات

مكان الولادة: موش

اسم الأم والأب: سفيم ـ نظام الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: كانون الثاني 2016 ـ زاب

الاسم الحركي: انتقام دوران كابار

الاسم والكنية: ‏ محمد خالد إيدين

مكان الولادة: ‏ شرناخ

اسم الأم والأب: ‏ زينب ـ عبد العزيز

مكان وتاريخ الاستشهاد: ‏ كانون الثاني 2016 ـ زاب

الاسم الحركي: ‏سيد خان غويي

الاسم والكنية: ‏عباس بايرام

مكان الولادة: ‏شرناخ

اسم الأم والأب: ‏مريم ـ عبد الكريم

مكان وتاريخ الاستشهاد: ‏كانون الثاني 2016 ـ زاب

الاسم الحركي: ‏سيلفا جارجلا

الاسم والكنية: ‏سيدار غوردال

مكان الولادة: ‏جولمرك

اسم الأم والأب: ‏زبيدة ـ سلمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: ‏كانون الثاني 2016 ـ زاب.

على رأسهم عوائل رفاقنا الأعزاء، نعزي عموم شعبنا الكردستاني الوطني، سنكون على العهد دوماً لتحقيق أهداف وآمال رفاقنا الشهداء، كما نجدد عهدنا بالانتقام لهم وبالسير على دربهم حتى تحقيق الحرية والنصر".

(ف)