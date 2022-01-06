HPG تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في وان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً, كشف فيه سجل أربعة من مقاتلي الكريلا استشهدوا في وان, وجاء فيه:

"في السادس من كانون الثاني عام 2017 ظل رفاقنا الذين كانوا يخيّمون في المعسكر الشتوي تحت الانهيارات الثلجية، نستذكرهم بكل تقدير واحترام.

وسجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: خيري آزادي

الاسم والنسبة: عزيز آركليج

مكان الولادة: بدليس

اسم الأب والأم: عبد الهادي - كلبهار

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 كانون الثاني 2017 / وان

الاسم الحركي: أشرف وان

الاسم والنسبة: ثروت شن

مكان الولادة: وان

اسم الأب والأم: أحمد - هنار

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 كانون الثاني 2017/ وان

الاسم الحركي: دلدا بوطان

الاسم والنسبة: يوسف كلو

مكان الولادة: وان

اسم الأب والأم: مظفر - نعيمة

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 كانون الثاني 2017/ وان

الاسم الحركي: دلشاد بيريتان

الاسم والنسبة: تايفون أوكتان

مكان الولادة: وان

اسم الأب والأم: رشيد - صباحات

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 كانون الثاني 2017/ وان

ولد رفاقنا الشهداء في مناطق مختلفة من كردستان، ضمن عائلات وطنية، انضموا إلى صفوف الكريلا بعد أن رأوا فيها الحياة الحرة، وبعد انضمامهم إليها، جسّدوا الإرث الوطني الذي ورثوه من عائلاتهم مع فكر ونهج القائد أوجلان إلى أن أصبحوا رواد خط المقاومة في حزب العمال الكردستاني.

نتقدم بتعازينا لذوي شهدائنا خيري وأشرف ودلدا ودلشاد، كما نتقدم بتعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني".

(ف)