HPG تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في سرحد عام 2019

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً إلى الرأي العام كشفت فيه سجل 4 مقاتلين ارتقوا إلى مرتبة الشهادة خلال تصديهم لجيش الاحتلال التركي في سرحد، جاء فيه:

"وجهت قواتنا خلال عملياتها النوعية التي نفذتها في السنوات الأخيرة، ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي وشتتت العدو في منطقة سرحد، وشنت دولة الاحتلال التركي هجماتها الكثيفة لكسر إرادة قواتنا الفدائية في منطقة سرحد، حيث استمرت هذه الهجمات حتى عام 2019؛ ولكن رفاقنا الكريلا في تلك المنطقة، كل من باكر، مظلوم، هارون وعكيد تصدوا ببطولة منقطعة النظير لتلك الهجمات الاحتلالية الوحشية، وقاوموا ببسالة حتى الرمق الأخير، بعد أن ألحقوا خسائر كبيرة بصفوف جيش الاحتلال التركي.

نستذكر رفاقنا الشهداء بكل إجلال وإكبار، ونجدد عهدنا بالسير على خطا الشهداء والتزامنا بإتمام المهام الثورية التي أوكلوها لنا وتحقيق آمالهم في النصر والحرية.

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: باكر وان

الاسم والنسبة: سافاش باشدينج

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: خاتون – نادر

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد – 2019

الاسم الحركي: مظلوم وان

الاسم والنسبة: مجاهد جام

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: مقبولة – إبراهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد – 2019

الاسم الحركي: هارون ولات

الاسم والنسبة: نور الله كوجلوغ

مكان الولادة: آغري

اسم الأم – الأب: زينب – محمد صالح

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد – 2019

الاسم الحركي: عكيد آري

الاسم والنسبة: أوغوز جليك

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: أديبة – حقي

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد – 2019

لقد ارتقى رفاقنا باكر، مظلوم، هارون، وعكيد إلى مرتبة الشرف في أداء واجباتهم الوطنية والثورية من خلال الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني، كما أنهم بوقفتهم الثورية وإصرارهم وإرادتهم خلقوا انتصاراً عظيماً في منطقة سرحد.. هؤلاء الرفاق هم الأمل في حرية شعبنا والبشرية جمعاء.

وعلى هذا الأساس نتقدم بتعازينا لذوي رفاقنا الشهداء الأبطال الذين أضحوا قيماً عظيمة لشعبنا الكردستاني، ونجدد عهدنا بمواصلة دربهم ونضالهم الثورية حتى تحقيق النصر والحرية للشعب الكردستاني".

(ف)