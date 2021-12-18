HPG تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشف فيه سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه:

"استشهد رفاقنا آفاشين وعكيد ونوبار وكيفارا في آب عام 2019، نتيجة قصف الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وسجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: آفاشين سردم

الاسم والنسبة: أمينة أكدوغان

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأب والأم: خليل - قمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 24 آب 2019/ مناطق الدفاع المشروع.

الاسم الحركي: عكيد بوطان

الاسم والنسبة: عمر كارانفيل

مكان الولادة: سيرت

اسم الأب والأم: أيدن - صبحية

مكان وتاريخ الاستشهاد: 24 آب 2019/ مناطق الدفاع المشروع.

الاسم الحركي: روبار آمد

الاسم والنسبة: محمد جان تالاي

مكان الولادة: آمد

اسم الأب والأم: محمد - انجه

مكان وتاريخ الاستشهاد: 9 آب ٢٠١٩/ مناطق الدفاع المشروع.

الاسم الحركي: كيفارا كوردان

الاسم والنسبة: هوبش عمر

مكان الولادة: بنجوين

اسم الأب والأم: عمر مجيد - عزيمة عمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2019 / مناطق الدفاع المشروع.

بداية نقدم تعازينا الحارة والوطنية لذوي شهدائنا ولجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، ونجدد عهدنا لشهدائنا الأبرار وشعبنا بتحقيق النصر".

(ف)