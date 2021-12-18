HPG تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشف فيه سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه:
"استشهد رفاقنا آفاشين وعكيد ونوبار وكيفارا في آب عام 2019، نتيجة قصف الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.
وسجل رفاقنا الشهداء كالتالي:
الاسم الحركي: آفاشين سردم
الاسم والنسبة: أمينة أكدوغان
مكان الولادة: شرناخ
اسم الأب والأم: خليل - قمر
مكان وتاريخ الاستشهاد: 24 آب 2019/ مناطق الدفاع المشروع.
الاسم الحركي: عكيد بوطان
الاسم والنسبة: عمر كارانفيل
مكان الولادة: سيرت
اسم الأب والأم: أيدن - صبحية
مكان وتاريخ الاستشهاد: 24 آب 2019/ مناطق الدفاع المشروع.
الاسم الحركي: روبار آمد
الاسم والنسبة: محمد جان تالاي
مكان الولادة: آمد
اسم الأب والأم: محمد - انجه
مكان وتاريخ الاستشهاد: 9 آب ٢٠١٩/ مناطق الدفاع المشروع.
الاسم الحركي: كيفارا كوردان
الاسم والنسبة: هوبش عمر
مكان الولادة: بنجوين
اسم الأب والأم: عمر مجيد - عزيمة عمر
مكان وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2019 / مناطق الدفاع المشروع.
بداية نقدم تعازينا الحارة والوطنية لذوي شهدائنا ولجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، ونجدد عهدنا لشهدائنا الأبرار وشعبنا بتحقيق النصر".
(ف)