HPG تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في كاتو مارينوس

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 4 مقاتلين استشهدوا في كاتو مارينوس جاء في نصه:

يواصل مقاتلو حرية كردستان نضالهم ضد دولة الاحتلال التركي من أجل المستقبل المشرف لشعبنا بتقديم تضحيات كبيرة، كما تفعل دائماً خلال نضالنا من أجل الحرية، حيث أحبطت قوات الكريلا، التي أبدت مقاومة ملحمية ضد هجمات العدو المتواصلة منذ 7 سنوات، خطط التدمير المتبعة من العدو، ولا تتنازل قوات الكريلا عن إرادتهم وتصميمهم وموقفهم القوي الذي لا هوادة فيه ضد العدو تحت جميع الظروف، كما وضعوا العدو في مأزق كبير، وبالطبع أن هذه المقاومة الملحمية التي تفتح أبواب مستقبل حر ومشرّف لشعبنا هي بفضل التضحيات الكبيرة لشهدائنا الأبطال.

كان رفاقنا ماسيرو وروجهات وكاوا وروسيدا أيضاً من بين رفاقنا الذين وجهوا ضربات قوية للعدو بتضحياتهم العظيمة في وان، استشهد رفاقنا الأبطال، المصممون على الحرية في جميع الظروف، في 8 آب 2022 في منطقة كاتو مارينوس جراء هجمات شنتها دولة الاحتلال.

نعرب عن تعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، ولا سيما العائلات العزيزة لرفاقنا ماسيرو، روجهات، كاوا وروسيدا، ونتعهد بأن نتوج نضالنا بالنصر تحت قيادة هؤلاء الرفاق الأبطال الذين أناروا دربنا كشعلة في النضال من أجل حرية شعبنا.

المعلومات حول سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: ماسيرو دنيز جودي

الاسم والنسبة: زياد الدين أونات

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: قيمت - نصرت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 8 آب 2022/ وان

الاسم الحركي: روجهات كورتاي

الاسم والنسبة: رمضان يشيل

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: رزبار- نورالدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 8 آب 2022/ وان

الاسم الحركي: كاوا أفريم

الاسم والنسبة: كايا موسالو

مكان الولادة: خوي

اسم الأم – الأب: كلسن- بهجت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 8 آب 2022/ وان

الاسم الحركي: روسيدا دجلة

الاسم والنسبة: زيلان دومان

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: رمزية - علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 8 آب 2022/ وان

(ف)