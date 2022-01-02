HPG تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في أرضروم

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، نقلته وكالة فرات للأنباء, كشف فيه سجل 4 من مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا عام 2016 في أرضروم.

وجاء فيه:

"شن جيش الاحتلال التركي عام 2016 هجوماً على شعبنا وحركتنا في شمال كردستان، حيث قاتل رفاقنا دوغان، سرحد، أكر وأندوك بكل شجاعة ضد العدو إلى أن التحقوا بقافلة الشهداء، ونجدد العهد للشهداء بتحقيق النصر لمقاومتهم العظيمة".

وحسب البيان فسجل الشهداء هو كالتالي:

الاسم الحركي: دوغان ملاذكرد

الاسم والنسبة: يعقوب سويلمز

مكان الولادة: موش

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 تشرين الثاني 2016/ أرضروم

الاسم الحركي: سرحد

الاسم والنسبة: هاكان معشوق

مكان الولادة: أرضروم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 تشرين الثاني 2016/ أرضروم

الاسم الحركي: أكر باسور

الاسم والنسبة: بلال مميش

مكان الولادة: آمد

اسم الأب والأم: وهبي - إلهان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 تشرين الثاني 2016/ أرضروم

الاسم الحركي: أندوك موش

الاسم والنسبة: أروف توزون

مكان الولادة: موش

اسم الأب والأم: عبد الرحمن - ألماس

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 تشرين الأول 2016/ أرضروم

وأضاف البيان: "ولد رفاقنا الشهداء بمناطق مختلفة من كردستان، ضمن عائلات وطنية، انضموا إلى صفوف الكريلا بعد أن رأوا فيها الحياة الحرة، تعلموا حياة الجبال، وعملوا في مجالات عدة، وبعد فترة أصبحوا مقاتلين يُحتذى بهم، وأصبحوا مثالاً للمقاتلين الأحرار من خلال شخصيتهم وحبهم لشعبهم وقضيتهم، ركزوا في التدريبات على فهم فلسفة القائد أوجلان وتنفيذها، ومشاركة تجاربهم مع أصدقائهم".

واختتم بالقول "نتقدم بتعازينا لذوي شهدائنا دوغان، سرحد، أكر وأندوك كما نعزي شعبنا الكردي ونعاهدهم بأننا سننتقم لرفاقنا الشهداء ونواصل السير على دربهم النضالي حتى تحقيق أهدافهم في كردستان حرة".

(ف)