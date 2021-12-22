HPG تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في آمد

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG‎) ، كشف فيه سجل أربعة مقاتلين استشهدوا في آمد، وجاء فيه:

"في العاشر من أيلول 2021، وأثناء قيام جيش الاحتلال التركي بعملية احتلالية ضد ساحة الشهيد كندال في ولاية آمد الكردستانية، حاصر رفيقانا دجوار ومروان مجموعة من جنود الاحتلال التركي، حيث وجّها ضربات موجعة لهذه المجموعة، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل جنديين تركيين وإصابة العديد منهم.

وبعدها، في الـ 12 من أيلول، قام جيش الاحتلال التركي بتوسيع رقعة العمليات، وحدثت اشتباكات عنيفة بين قواتنا وجنود الاحتلال التركي، وردّ رفاقنا بروح المقاتل الآبوجي بمقاومة أسطورية في وجه نداءات جيش الاحتلال التركي لهم بالاستسلام، وقاوموا حتى الرصاصة الأخيرة، ولكي لا يقعوا أسرى في أيدي العدو، فجروا أنفسهم بقنبلة يدوية كانت بحوزتهم وارتقوا إلى مرتبة الشهادة".

وهوية رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: دجوار آمد

الاسم والكنية: حمزة آركن

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: لطفية ـ مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد: 12 أيلول 2021/ آمد

الاسم الحركي: مروان آرارات

الاسم والكنية: محمد أزغي

مكان الولادة: آغري

اسم الأم والأب: فاطمة ـ فرمز

مكان وتاريخ الاستشهاد: 12 أيلول 2021/ آمد

استشهاد اثنين من مقاتلي الكريلا نتيجة قصف الاحتلال التركي

في الثامن من أيلول، وأثناء قصف عنيف لجيش الاحتلال التركي على ساحة الشهيد بروسك في آمد، استشهد رفيقانا بروسك ودجوار أثناء قيامهما بمهامهما النضالية من أجل حرية شعبنا.

وسجل الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: بروسك دَيندار

الاسم والكنية: سنار دلاييميلان

مكان الولادة: ماكو

اسم الأم والأب: كولكي ـ إسلام

مكان وتاريخ الاستشهاد: 8 أيلول 2021/ آمد

الاسم الحركي: دجوار شرزان

الاسم والكنية: زندان يني

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: منيجة ـ حسن

مكان وتاريخ الاستشهاد: 8 أيلول 2021/ آمد‏

رفاقنا دجوار آمد ومروان آرارات وبروسك ديندار ودجوار شرزان الذين استشهدوا في آمد، أصبحوا شعلة في مسيرة الحرية لشعبنا، بجهودهم وروحهم الفدائية أناروا لنا طريق الحرية على الدوام، بدايةً؛ نعزي عوائل شهدائنا وكافة رفاقنا وعموم الشعب الكردستاني الوطني".

(ف)