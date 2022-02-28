HPG تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا عام 2016

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشف فيه سجل أربعة من مقاتلي الكريلا استشهدوا عام 2016 في مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه:

"شن جيش الاحتلال التركي هجوماً شرساً عام 2016 ضد مناطق الدفاع المشروع، مما أسفر عن استشهاد كل من رفاقنا الكريلا تكوشين، شيار، ميرخاس وباكر، وعلى هذا الأساس سنخلد ذكرى هؤلاء الشهداء الذين حولوا أجسادهم لسد منيع في وجه هجمات الاحتلال التركي الغاشم بحق شعبنا الكردي.

هوية رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: تيكوشين جيان

الاسم والكنية: آسيا كونكور

محل الولادة: موش

اسم الأم والأب: عدالت – فهيم

تاريخ ومحل الاستشهاد: 3 أيلول 2016 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: شيار بوتان

الاسم والكنية: عمر جليك

محل الولادة: وان

اسم الأم والأب: كيمت – فليت

تاريخ ومحل الاستشهاد: 3 أيلول 2016 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: ميرخاس كوي

الاسم والكنية: داوود يلدريم

محل الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: دوري – حسن

تاريخ ومحل الاستشهاد: 3 أيلول 2016 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: باكر فدكار

الاسم والكنية: مظفر كوتلو

محل الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: خديجة – محمد

تاريخ ومحل الاستشهاد: 3 أيلول 2016 / مناطق الدفاع المشروع

ولد كل من رفاقنا الشهداء تيكوشين، ميرخاس، باكر وشيار في أماكن مختلفة من كردستان، وترعرعوا في كنف أسر وطنية مخلصة للقضية الكردية؛ أدرك كل من رفاقنا الانتهاكات وسياسات القمع التي تنفذها الأنظمة الدكتاتورية بحق شعبنا الكردي، منذ صغرهم وانضموا إلى صفوف حركة التحرر الكردستانية لأنهم وجدوا فيها الحياة الحرة الكريمة؛ خاض رفاقنا الشهداء نضالاً لا مثيل له وحاربوا العدو المحتل بجسارة عالية وبروح فدائية، هذه الروح التي استقوها من نهج وفلسفة القائد أوجلان إلى أن انضموا إلى قوافل الشهداء الأبرار.

نتقدم بتعازينا الحارة لذوي رفاقنا الشهداء تكوشين، ميرخاس، باكر وشيار وللشعب الكردستاني، ونتعهد لهم أننا ماضون على دربهم، درب الحرية والكرامة، هذا الدرب الذي أصبح كابوساً للعدو، إلى أن نحقق أهدافهم التي كانوا يرنون إليها".

(ف)