HPG تكشف سجل 3 شهداء

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كتابياً، كشف فيه سجل 3 الشهداء، جاء فيه:

"في العملية التي شنّها العدو في 2 كانون الأول 2022 على منطقة كابار، أصرت كل من رفيقة دربنا العزيزة سلافا كوجر، التي كانت تتولى قيادة منطقة كابار، وكذلك رفيقي دربنا فداكار هيلين وعكيد نيزيب، على النضال الآبوجي حتى أنفاسهم الأخيرة وارتقوا إلى مرتبة الشهادة، وأصبح هؤلاء الرفاق الأعزاء الذين هم من بين أبطال المقاومة الأسطورية في بوطان، والتي تُعتبر معقل نضال الكريلا، آخر ممثلين للروح الفدائية المستمرة، التي كانت قد تطورت تحت قيادة القائد العظيم عكيد (معصوم قورقماز)، وتواصلت مع كل من عادل ونودا وكولبهار وكلهات.

وإننا بدورنا، نتقدم بالعزاء لشعب كردستان الوطني، ولا سيما للعوائل الأعزاء لرفاق ورفيقات دربنا كل من سلافا وفداكار وعكيد".

سجل الشهداء بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: سلافا كوجر

الاسم والكنية: بهية كاجار

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: غزال - عكيد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2 كانون الأول 2022كابار

الاسم الحركي: فداكار هيلين

الاسم والكنية: مظلوم آكمان

مكان الولادة: إسطنبول

اسم الأم – الأب: آينور – علاء الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2 كانون الأول 2022كابار

الاسم الحركي: عكيد نيزيب

الاسم والكنية: يعقوب دمير

مكان الولادة: ديلوك

اسم الأم – الأب: خديجة – أبو ذر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2 كانون الأول 2022كابار".

(س ر)