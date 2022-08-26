HPG تكشف سجل 3 من مقاتلين استشهدوا في وان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 3 من مقاتلي الكريلا استشهدوا في وان.

جاء في نصه:

"إن مقاومة مقاتلي حرية كردستان ضد الاحتلال تتصاعد في جميع أنحاء وطننا يوماً بعد يوم، وقد تم إفشال سياسة الدولة التركية القمعية في إبادة شعبنا بفضل هذه المقاومة الملحمية. كما أن المقاومة التاريخية للقائد أوجلان واضحة بالتأكيد في كسر وإفشال سياسات الإبادة الجماعية وهزيمة العدو، حيث يخوض مقاتلو حرية كردستان، مقاتلو القائد أوجلان، نضالاً بلا هوادة؛ ليكونوا جديرين بهذه المقاومة التاريخية لقائدنا والوفاء بمسؤولياتهم. هذا النضال الذي تطور بجهد وإرادة كبيرين تم خوضه بتقديم تضحيات عظيمة، كما قاد رفاقنا جيان وآركش وجكدار هذا النضال في شمال كردستان، خلال واقع الحرب العنيفة في منطقة وان. لقد ارتقى رفاقنا الثلاثة الذين قاتلوا بروح فدائية في الحرب ضد العدو في 6 تموز 2022، إلى مرتبة الشهادة بطريقة بطولية، حيث يعطي الاستشهاد في النضال من أجل حرية شعبنا، لشعبنا وللرفاق أملاً بانتصار المقاومة؛ لذا نتعهد بمواصلة النضال تحت قيادة الشهداء وتتويج قضيتنا المقدسة بالحرية والنصر، في شخص رفاقنا جيان وآركش جكدار، نجدد العهد الذي قطعناه لجميع شهدائنا ونؤكد بأننا سنحقق بالتأكيد أهداف شهدائنا".

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: جيان جكدار

الاسم والنسبة: شهميران كاراهان

مكان الولادة: مرسين

اسم الأم – الأب: غولر- أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد:6 تموز 2022/ وان

الاسم الحركي: آركش بوطان

الاسم والنسبة: عثمان يلدرم جاكار

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: سانية- محمد زكي

مكان وتاريخ الاستشهاد:6 تموز 2022/ وان

الاسم الحركي: جكدار جيلو

الاسم والنسبة: بختيار كرداغ

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: غزال- محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد:6 تموز 2022/ وان

(ل م)