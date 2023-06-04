HPG تكشف سجل 3 من مقاتليها

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، اليوم، كشف فيه سجل 3 من مقاتليها الكريلا، وجاء فيه:

"استشهد قائدنا سينان دجوار ورفيقا دربنا مظلوم كوجر وآرارات تولهلدان في هجوم للعدو بتاريخ 10 آذار 2023 في جنوب كردستان أثناء قيامهما بواجبهما، واستشهد المناضل الوفي لحزبنا حزب العمال الكردستاني، الرفيق سينان، الذي وهب 30 عاماً من حياته للنضال التحرري مع رفاق دربه، وعمل بمهمة القائد على مستوى قائد الأيلات، وإن استشهادهم خسارة كبيرة لنضالنا، فرفاق الدرب سينان ومظلوم وآرارات، الذين ناضلوا بدون أي تردد من أجل مستقبل حر لشعبنا، سيكونون شعلة لنضالنا من أجل الحرية وينيرون دربنا على الدوام، وإن أسلوب المشاركة بالطريقة الفدائية والموقف النضالي الآبوجي غير المتهاون لرفاق دربنا الشهداء، سيكون مثالاً بالنسبة لنا، وسنعمل على إعلاء راية نضالهم، والانتقام لهم، والتمسك بإحياء ذكراهم، وإننا بدورنا، نجدد العهد الذي قطعناه للشهداء مرة أخرى في شخص رفاق الدرب سينان ومظلوم وآرارات، ونؤكد على المضي قدماً على خطى الشهداء.

وعلى هذا الأساس، نتقدم بالعزاء للعوائل الأعزاء لرفاق دربنا الشهداء ولجميع أبناء شعب كردستان.

سجل رفاق دربنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: سينان دجوار

الاسم والكنية: فهمي أوغمان

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم – الأب: بسنا - جاسم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 10 آذار 2023 جنوب كردستان

الاسم الحركي: مظلوم كوجر

الاسم والكنية: محمد صالح جاكال

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: ربيعة - صادق

تاريخ ومكان الاستشهاد: 10 آذار 2023 جنوب كردستان

الاسم الحركي: آرارات تولهلدان

الاسم والكنية: أحمد محمد علي

مكان الولادة: سري كانيه

اسم الأم – الأب: مهدية - محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 10 آذار 2023 جنوب كردستان

(ل م)