HPG تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كشف فيه سجل ثلاثة من قوات الكريلا استشهدوا في زاب، جاء فيه:

" يستمر نضال الأبطال الأسطوري والتاريخي لمقاتلي حرية كردستان، الأشخاص الذين، ونحن بفضل شهدائنا الأبطال نناضل ونقاوم ونوجه ضربات موجعة للعدو المحتل ونسير على طريق النصر، في تاريخ نضالنا على مدى نصف قرن كنا مدينين للقائد ولشهدائنا، نعلم أننا اليوم نحقق نفس الانتصار بفضل مقاومة قائدنا وشهدائنا وشعبنا، استشهد رفاقنا جسور، وباران ومظلوم في 3و 13 أيار، الذين قاتلوا بروح فدائية كبيرة ضد الاحتلال التركي منذ اليوم الذي بدأت فيه هجمات الاحتلال وأصبحوا قياديين ومقاتلين في مقاومة زاب، لقد أصبح رفاقنا جسور، باران ومظلوم قدوة لنا من خلال مواقفهم في الحياة وشجاعتهم في ساحة الحرب، لهذا فإننا نعاهد رفاقنا جسور، باران ومظلوم بتصعيد النضال ضد العدو المحتل لتحقيق أهدافهم وأحلامهم في نيل الحرية لكردستان وشعبها .

نعزي عوائل رفاقنا الشهداء الكرام وعموم شعبنا الكردستاني الوطني الذي ينبض قلبه مع مقاتلي الكريلا.‏

سجل رفاقنا الشهداء هو كالتالي:‏

الاسم الحركي: جسور تيكوشر

الاسم والكنية: يوسف غولباي

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم والأب: ماريا ـ شعبان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 13 أيار 2022/ زاب‏

الاسم الحركي: باران كوباني

الاسم والكنية: محمد علي حيدر

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم والأب: مياسة ـ سفر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 13 أيار 2022/ زاب‏

‏ الاسم الحركي: مظلوم آمد

الاسم والكنية: قدري آمد

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: صديقة ـ عبد الصايم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 03 أيار 2022/ زاب

(ف)