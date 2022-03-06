HPG تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في بوطان عام 2017

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً، كشف فيه سجل 3 من مقاتليها، استشهدوا في آذار 2017 في بوطان، جاء فيه:

"عندما هاجم جيش الاحتلال التركي منطقة بوطان في آذار 2017، قاوم رفاقنا، ريناس وكوجر ورستم، بروح بطولية وفدائية لا مثيل لها حتى ارتقوا إلى مرتبة الشهادة، نستذكر رفاقنا الثلاثة كمقاتلي الحداثة الديمقراطية بكل تقدير واحترام ونجدد العهد لهم بتحقيق آمالهم في الحرية والنصر".

سجل الشهداء بحسب البيان هي كالتالي:

الاسم الحركي: ريناس مهاباد

الاسم والكنية: إسماعيل سعيدي

مكان الولادة: كوتول

اسم الأم والأب: صدّيقة ـ محي الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: آذار 2017/ بوطان

الاسم الحركي: كوجر باران ‏

الاسم والكنية: علي أردال‏

مكان الولادة: ‏شرناخ

اسم الأم والأب: ‏فاطمة ـ خليل

مكان وتاريخ الاستشهاد: آذار 2017/ بوطان‏

الاسم الحركي: ‏ رستم جودي

الاسم والكنية: رشاد أوزمن‏

مكان الولادة: ‏أرزروم

اسم الأم والأب: ‏فاطمة ـ غياث الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: آذار 2017/ بوطان‏

(ف)