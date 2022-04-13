HPG تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا عام 2020

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً كشف فيه عن سجلات ثلاثة من مقاتليه استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه:

"سعى جيش الاحتلال التركي منذ عام 2020 إلى تحويل جغرافية كردستان من الشمال إلى الجنوب إلى ساحة للحرب والقضاء على مقاتلي حرية كردستان، ومنها القضاء على المكاسب التي حققها الشعب الكردي بنضاله الدؤوب، لكنه لم يدرك أنه سيواجه إرادة صلبة وحديدية، هذه الإرادة التي رسخها القائد أوجلان بين صفوف الكريلا وجعل منهم سداً منيعاً أمام جميع أطماع ومخططات الاحتلال التركي في احتلال كردستان، فبفضل نضال وكفاح مقاتلي الكريلا لم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه القذرة، حيث قاد شهداؤنا العمليات الحربية بشجاعة وإرادة عالية وحققوا نصراً عظيماً، لهذا هم يمثلون أمل ثورتنا، استشهد كل من رفاقنا دليلة، ماوا وجسور عام 2020 أثناء خوضهم الحرب المشرفة في الدفاع عن أرضهم ونضالهم ضد جيش الاحتلال التركي وتصديهم لهجماته الوحشية، هؤلاء الرفاق ساروا في طريق الثورة بإيمان عميق وإرادة صلبة إلى أن صبحوا قياديين لهذه الثورة، وعليه نستذكر رفاقنا بكل إجلال واحترام ونكرر عهدنا بأننا سنحقق أهدافهم.

وسجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: دليلة آركش

الاسم والكنية: بلدا إينجي

محل الولادة: آمد

اسم الأم والأب: نيلوفر - سدات

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 حزيران 2020 / كابار

الاسم الحركي: ماوا تولهلدان

الاسم والكنية: حمزة يلدريم

محل الولادة: إيله

اسم الأم والأب: محفيظة – محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 28 حزيران 2020 / كاتو جيرك

الاسم الحركي: جسور روجهلات

الاسم والكنية: فرشيت عيسى زاد

محل الولادة: أورميه

اسم الأم والأب: مدينة- خورشيت

تاريخ ومكان الاستشهاد: 25 أيار 2020 / خاكورك

ولد كل من رفاقنا دليلة، ماوا وجسور في أماكن مختلفة من كردستان، ترعرعوا في كنف أسر وطنية مخلصة للقضية الكردية، أدركوا سياسات القمع التعسفية التي تمارسها الأنظمة الدكتاتورية بحق الشعب الكردي منذ نعومة أظافرهم وعليه اختاروا طريقاً يتمكنون فيه من النضال ضد هذه السياسات ووجدوا هذا الطريق في جبال كردستان الحرة، لذا انضموا إلى صفوف الكريلا، خاض كل من رفاقنا الثلاثة نضالاً لا مثيل له في كل مكان كانوا فيه، وشاركوا في عمليات عسكرية عديدة ضد المحتل التركي الغاشم وأحبطوا جميع أهدافه في احتلال كردستان من خلال فنهم في ساحات الحرب وقربوا شعبنا وحركتنا خطوة أخرى نحو النصر، وعليه نستذكر بكل احترام رفاقنا، ونتقدم بأحر تعازينا لذوي رفاقنا الشهداء الثلاثة كما نعزي جميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان ونعاهد بأننا سنواصل الطريق النضالي الذي اختاره شهدائنا إلى تحقيق أهدافهم في كردستان حرة وشعب كردستاني حر".

(ف)