HPG تكشف سجّل 5 مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجّل 5 مقاتلين، استشهدوا في مناطق الدفاع مديا، وجاء في نصه:

"كان عام 2018، الذي بُني بتضحيات كبيرة وجهد لا مثيل له وإرادة آبوجية عظيمة، أصعب عام في نضالنا، عندما أراد العدو تصفية مقاتلي الكريلا. ومن أجل الرد على الهجمات الاحتلالية للعدو والحفاظ على أمل حرية شعبنا، قاوم رفاقنا بشجاعة عظيمة وارتقوا إلى مرتبة الشهادة، حيث أراد رفاقنا جيكر خوين وجارجل ودلكش وشرفان وبروسك أيضاً، أن يكونوا رداً على أمل شعبنا في الحرية من خلال الإصرار على النضال الآبوجي حتى أنفاسهم الأخيرة في مسيرتنا المقدسة من أجل الحرية.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: جكر خوين شاهو

الاسم والكنية: كريم كريم بور

مكان الولادة: مريوان

اسم الأم – الأب: سلمى - ويسي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2018 / مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: جارجل شمزينان

الاسم والكنية: زكري جليك

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم – الأب: بيناز- محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2018 / مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: دلكش سرحد

الاسم والكنية: أوزل آيماز

مكان الولادة: قرس

اسم الأم – الأب: زليخة - سليمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2018 / مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: شرفان كوجر

الاسم والكنية: أركان آك

مكان الولادة: إيله

اسم الأم – الأب: ساجدة – عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2018 / مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: بروسك آندوك

الاسم والكنية: ويسي أصلان

مكان الولادة: إيله

اسم الأم – الأب: إيبك - جودت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2018 / مناطق الدفاع مديا"

(ل م)