HPG تكشف معلومات حول استمرار الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع

وذكر البيان الهجمات التي تمت في الـ 13 والـ 14 والـ 15 من شهر تشرين الثاني الجاري، وجاء في مجملها.

في ظهر الثالث عشر من تشرين الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة كري آمديه، وفي الرابع عشر من تشرين الثاني، في تمام الساعة 13:48 قصف قرية للمسيحيين.

وفي الثالث عشر من تشرين الثاني بين الساعة 19:30-20:30 حلّقت مروحيات الهليكوبتر على خط قاشورة في منطقة متينا، كما قصفت محيط قرية كسته وحرور في ناحية كاني ماسي التابعة لآمدية بطائرات الهليكوبتر، وفي اليوم نفسه في فترة الظهيرة، قصفت ساحة كولكايه بالطائرات الحربية.

وفي الرابع عشر من تشرين الثاني بين الساعة 19: 50-22: 00، حلقت مروحيات الهليكوبتر على منطقتي ميرفانوس وبانيستا في منطقة آفاشين، وفي مساء اليوم نفسه، قصفت طائرات الهليكوبتر مناطق قلعة بدويه، وكونشكا وكري شهيد سمكو في منطقة زاب.

وفي اليوم نفسه، وفي تمام الساعة14:30، قصف جيش الاحتلال محيط قرية ديرك في ناحية جمانك في دهوك بالطائرات الحربية.

وفي الخامس عشر من تشرين الثاني في تمام الساعة 14:00، قصف جيش الاحتلال التركي محيط نهر لولان في منطقة خاكورك بالطائرات الحربية.

(مـ)