HPG تكشف هوية مقاتلة وتستذكر مدنيين اثنين استشهدا على يد الاحتلال التركي



وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً، نقلته وكالة فرات للأنباء اليوم الخميس، أكدت فيه القوات على مواصلة نهج الشهداء وطريقهم في الحرية.

وجاء في البيان:

"نستذكر رفيقتنا جيهان آيكال (آفرين تيكوشين) التي استشهدت في 28 تشرين الأول 2018 في خاكورك، وذلك في الذكرى السنوية لاستشهادها.

وهوية رفيقتنا الشهيدة هي:

الاسم الحركي: آفرين تيكوشين

الاسم والكنية: جيهان آيكال

محل الولادة: ماردين

اسم الأم والأب: هدية – حسين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 28 تشرين الأول 2018 / خاكورك

ولدت رفيقتنا آفرين في مدينة ماردين الكردستانية، هذه المدينة هي واحدة من مدننا الوطنية التي كانت رائدة في خلق إرث نضالي؛ انتقلت مع أسرتها إلى المدن الكبرى بسبب سياسة الهجرة القمعية التي نفذتها وما تزال تنفذها دولة الاحتلال التركي والتي تهدف إلى إخلاء كردستان من شعبها؛ وعلى الرغم من سياسة الإنكار والإبادة القذرة للمحتلين، إلا أنها حافظت على الوعي الوطني الموروث من عائلاتها، وبصفتها امرأة كردية شابة، اختارت طريق المقاومة للرد على سياسات الصهر والإبادة التي تنفذ بحق شعبنا الكردي، وتوجهت إلى جبال كردستان الحرة وانضمت لصفوف الكريلا في عام 2014.

تابعت رفيقتنا النضال من أجل الحرية وأدركت حقيقة النظام منذ صغرها، وبعد انضمامها إلى صفوف قوات الكريلا، جسدت الإرث الوطني الذي ورثته عن أسرتها مع فكر ونهج القائد عبد الله أوجلان إلى أن أصبحت رائدة في خط المقاومة في حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية.

استشهد خمسة من رفاقنا في عملية شنها الاحتلال التركي في 16 حزيران 2019 في وادي جهنم في هزخه التابعة لشرناخ، وكنا قد كشفنا عن هوية رفاقنا فيما مضى؛ واستشهد رفيقانا عبد الصمد أكول ورمضان توكسوي، من أبناء كربوران الوطنيين واللذين كانا مع رفاقنا.

ضحى كل من رفيقينا عبد الصمد أكغول ورمضان توكسوي بروحهما فداء للكردياتية الكريمة، وأبيا الاستسلام لدولة الاحتلال التركي على الرغم من الصعوبات التي اعترضت طريقهما، وبعدها أقرت سلطات الاحتلال التركي اعتقالهما، منتهكة القوانين والحقوق، ولكي لا يقعا في أيدي السلطات التركية تمكنا من اجتياز الحدود التركية التي لم يذوقا طعم العدالة فيها، والوصول إلى قواتنا، عندما حاول رفاقنا الكريلا حماية كل من رفيقينا، اندلعت اشتباكات بين قواتنا وجنود الاحتلال التركي خلال عملية احتلالية نفذتها دولة الاحتلال التركي في 16 حزيران 2019 في وادي جهنم، لكن القصف العنيف لجيش الاحتلال التركي الفاشي أسفر عن استشهاد رفاقنا الخمسة والوطنيين عبد الصمد أكغول، ورمضان توكسوي.

ارتكبت دولة الاحتلال التركي جريمة بحق هؤلاء المدنيين الأبرياء وجردتهم من حقهم في الحياة، فقط لأنهم أصروا على كرديتهم، وحاولت سجنهم، عندما لم تتمكن من ذلك قتلتهم بوحشية، ونشرت عبر وسائل التواصل خبر استشهاد المدنيين الاثنين، واعتبرتهم من قوات الكريلا بسبب الظروف تأكدت واقعة الحادث في وقت متأخر.

كان الشهيدان من قرية ورزكه التابعة لكربوران.

نتقدم بخالص تعازينا لأسرة الشهيدين ولشعبنا في كربوران والوطنيين ولكافة الشعب الكردي، ونتعهد بمواصلة النضال من أجل هوية كردستان وحياة حرة بقيمنا الجوهرية".

(س ر)