HPG تكشف هوية مقاتل استشهد في شرنخ

وأصدر المكتب الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً أعلن فيه استشهاد أحد مقاتليها خلال المقاومة ضد جيش الاحتلال التركي في شمال كردستان.
وجاء في بيان قوات الدفاع الشعبي: "بتاريخ الـ 8 من أيلول عام 2021 نفذ جيش الاحتلال التركي عملية تمشيط موسعة في محيط آلكي التابعة لشرنخ. وبتاريخ الـ 9 من أيلول 2021 نفذت قواتنا عملية عسكرية مؤثرة ضد جيش الاحتلال".
وأضاف البيان: "أسفرت العملية عن مقتل 3 من عناصر القوات الخاصة للعدو. كما استشهد خلال العملية رفيقنا زال شنكال الذي قاتل حتى الرمق الأخير".
سجل المقاتل الشهيد بحسب البيان:
الاسم الحركي: زال شنكال كابار
الاسم والكنية: حميد يازان
مكان الولادة: وان
اسم الأم والأب: كولشن – فيصل
مكان وتاريخ الاستشهاد: 9 أيلول 2021 – شرنخ.